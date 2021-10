Kazimir Bačić, bivši ravnatelj HRT-a osumnjičen da je pokojnom Milanu Bandiću nosio 50.000 eura mita kako bi pogodovao građevinskim projektima Milana Lončarića, vratio se na posao u odjel Tehnologija.

- Tamo je radio i prije nego što je bio ravnatelj. Koliko znam, tražio je službeni mobitel, automobil i posebnu sobu, onu dodatnu koju je USKOK zapečatio kad su pretraživali ured ravnatelja pa se otkrilo da koristi i tu još jednu sobu - govori nam dobro upućeni izvor iz HRT-a.

A u taj odjel ga je navodno nakon smjene s pozicije ravnatelja stavio v.d. Renato Kunić.

- Siguran sam da je to napravio kako bi mu on mogao odobriti neplaćeni dopust kad mu je produžen istražni zatvor, a ne da to odobrava Nadzorni odbor - govori nam izvor.

Podsjetimo, Bačić je osumnjičen da je za nošenje mita dobio stan u Radićevoj ulici u centru Zagreba, a kako je bio spriječen ići na posao dok je u zatvoru, prvo je otvorio godišnji, a zatim neplaćeni dopust.

Za vrijeme Bačića, HRT je dizao tužbe protiv novinara za kršenje ugleda i časti tvrtke ako su progovorili o cenzuri koju doživljavaju. Protiv njega koji je bio ravnatelj HRT-a takva tužba nije dignuta, iako je osumnjičeni u korupcijskoj aferi. A kako doznajemo, ni plaća mu nije taknuta.

- Njegov koeficijent je 14. To je jako veliki koeficijent, riječ je o plaći od 15 ili 16 tisuća kuna. Ima ljudi na HRT-u koji rintaju kao mazge i nikad ne dođu do tog koeficijenta - govori nam naš izvor i dodaje:

- Na intranetu piše da je u sobi 301-B30. To nije istina, jučer je u firmi bila panika oko toga koju sobu će mu se dati da bude sam u uredu.

S HRT-a su nam kratko odgovorili da ne žele komentirati pojedinosti Bačićevog radno-pravnog statusa, osim da je od danas natrag na poslu kao Inžinjer 8. U međuvremenu je u Saboru za novog ravnatelja HRT-a izabran Robert Šveb, unatoč pobuni oporbe.