Saborski zastupnici su u ponedjeljak, četiri dana prije odlaska na godišnji odmor, Ustavom propisanu stanku do 15. rujna, raspravili odluke o razrješenju Kazimira Bačića s mjesta ravnatelja HRT-a te imenovanju njegova zamjenika Renata Kunića za vršitelja dužnosti te funkcije do raspisivanja javnog natječaja.

Saborski odbor za medije je Bačića razriješio na prijedlog Nadzornog odbora HRT-a i isto tako predložio Kunića za vršitelja dužnosti, ali te odluke treba potvrditi i Sabor na plenarnoj sjednici. Bačić je, podsjetimo, završio u pritvoru zbog sumnje trgovanja utjecanjem. Uvažavajući presumpciju nevinosti, Nadzorni odbor ipak smatra da u okolnostima, kada se protiv Bačića vodi istraga zbog osnovane sumnje u počinjenje teškog kaznenog djela, on više ne može vjerodostojno obavljati svoju dužnost, odnosno predstavljati i zastupati HRT. Oporba se na sjednici saborskog Odbora nije složila s Kunićem kao privremenim rješenjem na čelnoj funkciji HRT-a ističući kako je upravo on bio Bačićev najbliži suradnik, no kako nije imala svoj prijedlog za to mjesto, a vladajući su podržali Kunića, on je jedini kandidat o kojem Sabor odlučuje za vršitelja dužnosti.

Negodovali su i jer se Bačića tek sad razrješuje kad je završio u pritvoru, a nije se reagiralo kad su sami zaposlenici upozoravali na niz problema na toj javnoj televiziji.

- U situaciji koja je duboko sramotna za javni RTV servis, ali i za nas kao Sabor, koji imenuje ravnatelja, imamo jednu dobru i jednu lošu vijest. Loša je što, sukladno Zakonu, nemamo pravnog uporišta za smjenu, a dobra je vijest da smo mi zakonodavci. Mi ćemo sad donijeti političku odluku jer Bačić ruši ugled HRT-a- istaknuo je Mostov Nino Raspudić.

Naime, Bačić je otišavši u pritvor aktivirao godišnji odmor i pravno je upitno njegovo razrješenje u ovom trenutku, istaknuli su neki stručnjaci prošlog tjedna na sjednici Odbora. No, Nadzorni odbor HRT-a upozorava kako je Bačić svom zamjeniku Kuniću, kojeg je svojim zamjenikom imenovao odmah kad je došao na tu funkciju, ograničio ovlasti, čime se sada otežava normalno poslovanje HRT-a. A oporba Kunića ne želi i jer je povezan kumski sa suprugom ministrice kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek.

Oporba protiv Kunića kao vršitelja dužnosti ravnatelja

Raspudić podsjeća na aferu sa seksualnim uznemiravanjem na HRT-u i pita se zašto su se te optužbe zataškavale.

- Da je HRT u službi vladajućih, već smo govorili. Narod se ismijava i onda se čudimo zašto komercijalne televizije u stranom vlasništvu po gledanosti tuku HRT. Što se tiče Kunića, ako već v.d. mora biti kum ministrice Obuljen Koržinek, ima li bar nekog tko nije bio uski dio Bačićeve klike - ironično je upitao Raspudić i naglasio kako će Most podržati razrješenje Bačića, ali ne i imenovanje Kunića kao vršitelja dužnosti.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin naglasio je kako je stanje na HRT-u katastrofalno, ali da je to tako godinama.

- Bačić će sada biti razriješen zbog nečeg što možemo nazvati izvannastavnim aktivnostima, zbog onog što je radio u fušu, kao teklić pokojnom gradonačelniku Milanu Bandići, a ne zato što je svoj posao radio loše. On je bio rezultat političkog dogovora HDZ-a i i Mosta prije četiri godine i to zbog kvalitete svojih osobnih poznanstava i veza, čovjek koji je bio spreman odraditi posao - istaknuo je Grbin dodavši kako se pod njegovim vodstvom HRT pretvorio u glasnogovornika vlasti.

- Kvaliteta programa se srozala, pala je i gledanost, HRT se pretvorio u kuću koja tuži vlastite novinare, zbog čega Hrvatska kontinuirano završava na stupu srama, ne samo da ih tuži nego ljudi dobivaju i otkaze - poručio je.

Bačić je skrivao zlostavljanje i to je svakom normalnom čovjeku trebao biti razlog da ga se makne s te funkcije, naglasio je Grbin. I SDP će podržati Bačićevo razrješenje, ali ne i imenovanje Kunića.

- Imenovanje Kunića za vršitelja dužnosti označio bi samo nastavak propadanja HRT-a - rekao je Grbin.

Bojan Glavašević iz Zeleno-lijevog bloka istaknuo je kako je Bačiću još prije više od godinu dana poručio kako će ga stići pravosudne institucije.

- I bio sam u pravu - rekao je i naglasio kako je apsurdno imenovati Kunića za vršitelja dužnosti.

- Predlažete čovjeka kojemu je vjerovao Bačić, s adresom u Remetincu, koji već godinama ne uspijeva dobiti pozitivno mišljenje programskog vijeća i NO za ono što je zadužen da bez ograničenja nastavi upravljati HRT-om do imenovanja novog ravnatelja. To je u najmanju ruku problematično, a politički i glupo. Drugi problem leži u činjenici da je Kunić vjenčani kum supruga ministrice Obuljen Koržinek. Problematično, a i politički glupo. Pa da vas pitam - jeste vi pokrovitelji pokvarenih, nesposobnih, korumpiranih ili ste naprosto mazohisti i politički analfabeti kojima je baš super da ih građani i mediji razvlače zbog kadrovskih rješenja - upitao je naglasivši kako je Kunić katastrofalan prijedlog.

Da je na toj dužnosti samo jedan jedini dan, naglasio je, predugo je.

- U bilo kojoj drugog zemlji da je ravnatelj ulovljen kako nosi mito nekom političaru u torbi, ne bi samo on letio van nego cijela Uprava. U nekoj drugoj zemlji Uprava bi sama podnijela ostavku - dodao je.