Kazna za Trumpa: Svaki dan će plaćati 10.000 dolara sve dok ne bude surađivao u istrazi

Sudac u New Yorku presudio je u ponedjeljak da bivši američki predsjednik Donald Trump mora platiti kaznu od 10.000 dolara na dan sve dok ne bude predao računovodstvene i porezne dokumente u okviru istrage o njegovoj grupaciji.

- Ovo je velika pobjeda, sud je odlučio u našu korist i osudio Donalda Trumpa za ometanje- napisala je na Twitteru glavna tužiteljica države New Yorka, demokratska zastupnica Letitia James.

- Donald Trump mora platiti 10.000 dolara za svaki dan nepoštovanja odluke suda po kojoj mora dostaviti dokumente u moj ured- izrazila je zadovoljstvo glavna tužiteljica koja već godinama vodi istragu o mogućoj prijevari u poreznom poslovanju Trump Organizationa.

Dana 17. veljače Letitia James je ishodila da newyorški sudac naredi republikanskom milijarderu i njegovoj djeci, Donaldu mlađem i Ivanki, da svjedoče pod prisegom u okviru ove istrage. Trumpovi su se žalili na odluku.

No sud je usto zatražio čitav niz računovodstvenih i poreznih dokumenata o Trump Organizationu koji su se trebali predati do 31. ožujka. Pošto je odgovor izostao, Letitia James je od Vrhovnog suda države New Yorka zatražila da mu se sudi za "ometanje zbog odbijanja da postupi po sudskom nalogu".

Glavna tužiteljica New Yorka sumnja da je Trump Organization namjerno precijenio vrijednost imovine u nekretninama kada je tražio zajam u banci i da ga je podcijenio u poreznim prijavama kako bi platio manji porez.

Usporedno s ovom civilnom istragom, na Manhattanu se vodi posebna kaznena istraga o mogućoj financijskoj prijevari u grupaciji Trump.

