KB Sveti Duh ponovno obavlja pobačaje: 'Imamo tim i znanje, žene koje to trebaju mogu doći'

Od prije mjesec dana u Kliničkoj bolnici Sveti Duh dostupan je tim koji obavlja pobačaje. Time je ova bolnica prestala biti bastion liječnika protivnika pobačaja, u kojem su se godinama svi ginekolozi odreda pozivali na priziv savjesti.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević bio je na otvorenju radova na novim odjelima KB-a Sveti Duh, a prisutna je bila i ravnateljica bolnice prof. dr. Ana-Maria Šimundić, koja je dužnost preuzela prije devet mjeseci. Ubrzo nakon toga u javnosti je odjeknuo slučaj Mirele Čavajde, kojoj su liječnici u Hrvatskoj odbili napraviti prekid trudnoće u 26. tjednu iako je nerođenom djetetu otkriven zloćudni tumor na mozgu, zbog kojeg bi dijete sigurno brzo umrlo, a ugrožavao je i majku. Mirela je o svemu javno progovorila i njezin slučaj zakotrljao je lavinu. Otvorila se velika tema problematike obavljanja pobačaja u hrvatskim bolnicama, kao i priziva savjesti. Tako se često isticala Klinička bolnica Sveti Duh kao ustanova u kojoj ginekolozi svi do jednoga već godinama koriste priziv savjesti i ne žele raditi pobačaje. No jučer je ravnateljica, prof. dr. Šimundić, rekla kako je prije 30 dana u bolnici oformljen tim koji obavlja pobačaje. No ravnateljica nije željela reći je li riječ o istim liječnicima koji su donedavno koristili priziv savjesti.

- Ne bih o tome govorila. Mislim da nije prilika, mjesto ni vrijeme da prozivamo. Naša bolnica konačno pruža tu uslugu. Imamo tim, resurse i znanje, i svaka žena koja to treba može doći u našu bolnicu – rekla je ravnateljica Šimundić.

Mirela Čavajda je, nakon agonije koju je prošla u Hrvatskoj, prekid trudnoće na kraju obavila u Sloveniji, a njezina odvjetnica Vanja Jurić komentirala je za 24sata odluku KB-a Sveti Duh da pobačaje napokon učini dostupnima.

- Naravno da zbog ove odluke javnost treba biti zadovoljna, no teško je na bilo koji način opravdati činjenicu da jedna javna zdravstvena ustanova toliko godina nije primjenjivala zakon. I da zbog toga nitko nije trpio nikakve posljedice. Činjenica je i da se to vrlo vjerojatno ni sad ne bi dogodilo da Mirela nije žrtvovala svoju privatnost i mir, u najtežim mogućim okolnostima – kaže Vanja Jurić te dodaje da su Mireli trebali dugotrajni pravni postupci pred komisijama, medijska potpora i potpora organizacija civilnog društva da bolnica Sveti Duh počne obavljati zahvate koje je oduvijek i bila dužna obavljati.

Budući da i dalje postoji mnogo javnih bolnica u kojima je zakonom zajamčeni prekid trudnoće faktično nedostupan, odvjetnica Jurić ističe kako se nada da će i one krenuti u istom smjeru, a da se ne dogodi neki novi sličan slučaj poput Mirelina. Presudnu ulogu u tome ima resorno ministarstvo, koje je dužno osigurati primjenu zakona, smatra Vanja Jurić.

