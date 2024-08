KBC Rijeka dobio najmoderniju opremu za endoskopiju koja omogućava brži oporavak

KBC Rijeka obnovio je gastroenterološku endoskopiju novim modernim uređajima vrijednosti 340.818 eura. Ovom nabavom financiranom proračunskim sredstvima Odjel za endoskopiju Zavoda za gastroenterologiju Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka dobio je četiri nova gastroskopa, četiri kolonoskopa, dva duodenoskopa, te pumpu i uređaj za insuflaciju tj. upuhivanje vode i ugljikovog dioksida (CO2). Ovi novi endoskopski uređaji najnovije generacije i tehnologije liječnicima će uvelike omogućiti kvalitetnije dijagnostično – terapijske postupke, a pacijentima ugodnije preglede i liječenje.

- U skladu s prioritetima koji proizlaze iz potreba naših pacijenata, raspoloživa financijska sredstva usmjerili smo u cjelovito zanavljanje gastroenterološke endoskopske opreme. Pored velikog znanja, iskustva i dosadašnjih izvrsnih rezultata naših stručnjaka, ova oprema svojim vrhunskim tehnološkim rješenjima predstavlja ogroman iskorak u pružanju dijagnostičkih pretraga poput gastroskopije, kolonoskopije ili ultrazvuka koji se snima sa same površine probavnog organa i precizno prikazuje okolne strukture. To su zahvati koje danas trebaju brojni pacijenti, baš kao i cijeli niz intervencija u probavnom sustavu, poput odstranjivanja polipa ili zaustavljanja krvarenja, a što se danas u nekim slučajevima redovito može činiti bez klasičnog kirurškog reza i u čemu će ova oprema osigurati nove, najviše standarde. KBC Rijeka u suradnji s Ministarstvom zdravstva sustavno i kontinuirano ulaže u medicinsku opremu, a ovo je samo jedan od brojnih tehnoloških iskoraka koji će bez sumnje imati značajan pozitivan utjecaj na kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite za naše sugrađane - istaknuo je ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić.

- Osim poboljšane fleksibilnosti koja liječniku omogućava lakši rad, a pacijentu lakši pregled s manje neugodnosti, uređaji su opremljeni i optikom najnovije generacije čime se postiže vrhunska razlučivost prilikom pregleda. Time se smanjuje mogućnost previda i poboljšava dijagnostička točnost i terapijska uspješnost endoskopskih zahvata. Konkretno, zahvati poput gastroskopije, kolonoskopije, endoskopskog ultrazvuka i endoskopske retrogradne pankreatografije (ERCP) sada su puno sigurniji i udobniji za pacijente, a lakši za izvoditi uz bolju terapijsku i dijagnostičku mogućnost za liječnika - rekao je predstojnik Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka Goran Hauser.

Dodatna oprema prilikom endoskopskih zahvata, kao što su pumpa i uređaj za insuflaciju CO2, dio je standardne opreme bez koje suvremena endoskopija ne bi bila moguća. Pumpa primjerice služi za upumpavanje vode u uređaj koju endoskopičar koristi za ispiranje želučanog ili drugog zaostalog sadržaja u probavnom sustavu prilikom zahvata kako bi postigao što bolji prikaz sluznice probavne cijevi. Pumpe nove generacije, poput ove koja postaje dio nove endoskopske opreme u Odjelu za endoskopiju Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Rijeka, mogu pod većim tlakom pumpati vodu što omogućuje bolje ispiranje sadržaja crijeva.

Jos jedan vrlo važan dio dodatne endoskopske opreme je i novi uređaj za upuhivanje plinova, potreban kako bi se pomoću endoskopa mogli upuhivati plinovi koji šire crijevo prilikom pregleda. Uređajem se postiže vizualizacija cijele sluznice bez kojeg bi pregled bio neoptimalan uz veliku mogućnost previda. U modernoj endoskopiji, CO2 je u potpunosti zamijenio zrak jer je to plin koji se 10-ak puta brže apsorbira od obične smjese zraka koja se do sada koristila. Bržom apsorpcijom, odnosno bržim uklanjanjem iz tijela, značajno se smanjuje mogućnost neugode zbog napuhivanja prilikom i nakon pregleda. Uz sve mjere opreza koje se primjenjuju, danas su komplikacije endoskopskih pretraga na sreću vrlo rijetke, no korištenje ovog plina svojim brzim nestajanjem iz tijela i u slučaju njihove pojave osigurava bolji klinički tijek i brži oporavak.

Odjel za endoskopiju KBC-a Rijeka na čijem je čelu iskusni gastroenterolog s velikim endoskopskim iskustvom, doc. dr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med. sada je opremljen vrhunskom tehnologijom koja uz angažman posebno educiranog tima liječnika i medicinskih sestara sada može pružiti usluge koje u KBC-u Rijeka niti u jednom segmentu ne zaostaju za najboljim svjetskim endoskopskim centrima.