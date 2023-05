KBC Zagreb: Od početka 2023. su transplantirana 54 solidna organa, najviše bubrega...

U prvih šest mjeseci ove godine u KBC-u Zagreb transplantirana su ukupno 54 solidna organa, među kojima 20 bubrega, 17 jetri, 15 srca i dvije transplantacije pluća, istaknuto je u petak na konferenciji za novinare u povodu Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva.

Među ostalim pacijentima transplantirano je i dvoje djece, rekao je predstojnika Klinike za urologiju KBC-a Zagreb Željko Kaštelan.

Ističući da su osobito ponosni na uspjeh transplantacijskih timova koji su početkom godine bili prisutni pri transplantaciji pluća kod djeteta i simultanoj transplantaciji srca i jetre kod istog pacijenta.

Pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak rekao je da broj transplantacija u KBC-u Zagreb ide prema naprijed. Prije četiri godine, 2019. obavljeno je 99 transplantacija, 2021. godine njih 88, a lani 106.

Predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila Davor Miličić podsjetio je da je ove godine 35. obljetnica otkad je u Hrvatskoj započela transplantacija srca, a otad se program odvijao kontinuirano.

Ove godine učinjeno je 15 transplantacija srca, a svojevrsni rekord bio je, kaže, prosinac lani i siječanj ove godine s 12 transplantacija srca.

"Hrvatska je sa deset transplantacija na milijun stanovnika danas prva u Europi", naglasio je Miličić, usporedivši to s Velikom Britanijom gdje su 2,4 transplantacije na milijun stanovnika, a u Španjolskoj i Francuskoj pet do šest na milijun stanovnika.

Na konferenciji je istaknuto da je simultana operacija jetre i srca kod istog pacijenta u svjetskim razmjerima rijedak pothvat koji je bio veoma zahtjevan jer je odmah nakon transplantacije srce išla transplantacije jetra. To može dovesti do problema i kod zdravog srca, a još je veći rizik s tek ugrađenim srcem, no sve je prošlo bez većih komplikacija.

Voditeljica Odjela za koordinaciju transplantacija i eksplantacije Jasna Brezak rekla je da je operacija bila organizacijski zahtjevna jer su organi pribavljeni od dva različita donora iz Europtransplanta.

"To je sve trebalo uskladiti, a u cjelokupni proces bilo je uključeno stotinjak ljudi", navela je.

Brezak je naglasila da je transplantacijski sustav dobro organiziran, riječ je o sustavu visokog znanja i empatije, entuzijazma svih koji u njemu sudjeluju.

"To što je Hrvatska u svijetu u vrhu u donorskom i transplantacijskom programu govori da je naša medicina kompletno na zavidnom nivou", zaključila je Voditeljica Odjela za koordinaciju transplantacija i eksplantacije.