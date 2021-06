U subotu je 78-godišnji muškarac za dlaku izbjegao smrt! Život su mu spasili prolaznici koji su ga izvukli iz provalije i odvezli ga kući.

Pričali smo sa njegovom kćerkom koja od subote traži mladiće i djevojku koji su pomogli njezinom ocu.

- Moj tata je jedno jako tvrdoglavo biće. Ima 78 godina, ali misli da ima 35 i da može sve. On je odlučio da će ići sam na Sljeme u subotu, popeo se do vrha Puntijarke i pri povratku je imao napad TIA-e. To je slično moždanom udaru, nisu toliko dugotrajne posljedice, ali su simptomi isti - rekla je njegova kćer.

- Pao je prema provaliji dubokoj 50 metara, na svu sreću uhvatio se za neku granu i za nju se držao dok nisu naišli prolaznici. Pet mladića i jedna djevojka napravili su lanac rukama i izvukli ga iz provalije. Da oni nisu došli, moj tata bi sigurno pao u tu rupu jer ne bi imao više snage za držati se za tu granu - govorila je i ponavljala koliko je zahvalna prolaznicima.

- Kad su ga izvukli, htjeli su ga odvesti na hitnu, ali je moj otac to odbio. Iako nije bio pri sebi, on je htio tramvajem otići kući, ali nasreću, prolaznici su vidjeli da mu nije dobro i nisu ga pustili samog, već su inzistirali da ga odvedu doma - ispričala je.

Danas je objavila status na Facebooku koji se brzo proširio grupama u kojem moli da joj se jave osobe koje su mu pomogle. Pitali smo ju kako napreduje njezina potraga, na što je odgovorila:

- Četvero mladića sam pronašla i zahvalila im se, a jedan par prolaznika još tražim - rekla je i dodala:

- Uopće ne mogu opisati riječima koliko sam sretna što su upravo oni naišli i što nisu okrenuli glavu. Drago mi je da su bili na pravom mjestu u pravo vrijeme i hvala im što nisu poslušali mog tvrdoglavog tatu kad je rekao da sam kući jer bi se vjerojatno ponovno srušio na putu do tramvaja.

Gospodin se trenutno nalazi na liječenju u bolnici, a kćer je dobrim mladićima i djevojci koji su mu spasili život poručila da ih voli do neba i nazad i obećala im je roštilj čim se tata vrati iz bolnice!