Kći ubijenog hrvatskog zeta Davida Hainesa odlazi u Siriju: Netko joj je javio gdje je tijelo

Bethany Haines (24), kći Davida Hainesa, škotskog humanitarca i hrvatskog zeta koji je pogubljen u Siriji 2014. ,godine, otišla je u tu ratom razorenu državu pronaći tijelo svojeg oca, javlja Daily Mail.

Kako pišu britanski mediji, ona se na taj potez odlučila nakon što je dobila poziv u kojem joj je rečeno gdje joj je otac pokopan. Hainesa je ubio zloglasni Jihadi John pred kamerama. Godinu dana poslije, on je poginuo nakon zračnog napada.

Bethany je zadnjih godinu često prozivala britanske vlasti jer joj nisu pomogli pronaći oca. Sad je odlučila uzeti stvari u svoje ruke.

- Sirija je sada oslobođena ISIL-a i nadam se da će se ljudi manje bojati i da će reći gdje su tijela ljudi koje je ubio Jihadi John. Ne želimo da itko strada samo želimo naći tijelo mojeg oca. Puno britanskih boraca sada zove kući i nadamo se da možda netko nešto zna. Uvest ću telefonsku liniju, polijepiti plakate i dijelit ću letke. Bitno je da se vijest proširi u Velikoj Britaniji i izvan nje. Samo ga želimo pokopati - rekla je Bethany prije nešto više od dvije godine.

Podsjećamo, David Haines bio je u braku sa Siščankom Draganom Haines. Par se upoznao u Hrvatskoj dok je David radio kao humanitarac u Sisku i kasnije su dobili kćer. Kći Bethany David ima iz prve veze.

- Svaki dan je bio izazov. Buditi se ujutro i pitati se trebam li se nadati da će me netko, ili David, nazvati i reći mi da je napokon slobodan, ili hoće li me možda netko nazvati i reći kako se nešto loše dogodilo. A onda sam vidjela video i onaj dio gdje David govori da će biti sljedeći. Toga dana primila sam poziv od Davidova brata Michaela koji mi je rekao: ‘Dragana, više ga ne mogu povrijediti’. Spoznaja da David više nije živ nešto je što me je obilježilo za ostatak života. David je mojem životu dao smisao i učinio ga drugačijim. Sad je Athea moj razlog da idem dalje. Ona mi daje snagu. David bi želio da budem jaka zbog naše kćeri - ispričala je Dragana za Slobodnu Dalmaciju prošle godine.

