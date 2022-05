Kekin o klupi duginih boja u Zagrebu: 'Ova je klupa simbol da nećemo odustati od LGBTQ'

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, zagrebačka je gradska vlast obojala je jednu od klupica na Zrinjevcu u dugine boje. Nedugo nakon, nepoznati muškarac u crvenoj majici crnim sprejem pošarao je klupu. Grad je brzo reagirao, radnici Zrinjevca ponovno su obojili klupu jarkim duginim bojama.

- Gradske službe su promptno reagirale i drago mi je. Klupa je postavljena simbolički, da obilježimo Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije i da kažemo da smo aktivni sudionici u borbi protiv takvog oblika zločina iz mržnje. Ta situacija koja se dogodila brzo nakon postavljanja, da je klupa pofarbana u crno je dodatno naznačila koliko je ta borba važna. Utoliko mi je drago da su radnici Zrinjevca u roku od sat vremena klupu vratili natrag kao simbol da nećemo odustati i da koliko god nam se suprotstavili da ćemo ustrajati u tome. Zagreb je grad koji je otvoren i siguran za sve i za ljude iz LGBTQ zajednice - kazala je Ivana Kekin za RTL Danas.

Incident ju, kaže, nije šokirao.

- To pokazuje da je potrebno puno truda i rada i s aktivističke strane, ali i s političke strane, da podupremo borbu za jednakost LGBTQ osoba, nova gradska vlast to radi i nastavit će raditi - kazala je Kekin.

Osvrnula se i na odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića da zabrani postavljanje zastava Hoda za život na gradske jarbole.

- Gradonačelnik i Gradska uprava imaju pravo birati pokroviteljstvo i obzirom da ciljevi Hoda za život i organizatora Hoda za život nisu ciljevi za koje se zalažemo, logično je da Grad Zagreb nije pokrovitelj - kazala je.

- Hod za život je održan, nitko nije branio ljudima da hodaju i proklamiraju svoje ideje, ali ne mislim da bi gradska vlast trebala ih podržavati na način na koji su htjeli jer to za što se zalažu, prema zadnjim anketama, to želi jedva 7 posto građana i to je nešto za što je Ustavni sud rekao da je protuustavno - kazala je.

Prokomentirala je i odluku Muzeja za umjetnost i obrt da zabrani nastup MC Stojana.

- Moram priznati da me zaobišla ta kulturna tema dana i nisam čula za gospodina. Došlo je do nesporazuma između organizatora i vodstva muzeja, nadam se da će se razriješiti na obostrano zadovoljstvo - kazala je Kekin.

