Kekin traži od Božinovića odgovore o postupanju policije u slučaju ubojstva u Slatini

Zastupnica Možemo! Ivana Kekin zatražila je u srijedu od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića odgovore o postupanju policije u slučaju ubojstva 35-godišnje žene u Slatini koja je, kako je navela, na dan ubojstva dvaput tražila pomoć. Žena, majka šestero djece, ubijena je 8. rujna, a prema informacijama koje je iznijela Kekin, prvi put nazvala je broj 112 u 18,50 sati i taj poziv je proslijeđen policijskom službeniku u operativno-komunikacijskom centru, a tijekom poziva čuli su se vikanje i psovka prije nego što je veza prekinuta.

Kekin tvrdi da službenik poziv nije evidentirao, nije obavijestio nadređene i da nitko nije izašao na teren.

Dodala je da je žena ponovno nazvala u 21,10 sati, nakon čega su policajci došli na adresu, ali su se vratili u postaju jer počinitelja nije bilo kod kuće. Dvadesetak minuta poslije zaprimljena je dojava o ubojstvu.

MUP je prvi poziv potvrdio tek na upit Telegrama, više od mjesec nakon ubojstva, istaknula je Kekin, ocijenivši da slučaj otvara pitanja o postupanju policije i informiranju javnosti.

"Ovo nije propust jednog policajca. Kada žena dvaput zove u pomoć i bude ubijena, a institucija nakon toga mjesec dana šuti, moramo se pitati čemu služi država", izjavila je Kekin na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Kad je Božinović saznao za prvi poziv

Od Božinovića traži da objasni kada je saznao za prvi poziv, zašto nije bio naveden u službenim izvješćima te jesu li osim disciplinske ispitana i kaznena odgovornost službenika te je li utvrđena odgovornost nadređenih u operativno-komunikacijskom centru i rukovodstva Policijske uprave virovitičko-podravske.

Zanima je i postoje li obvezne procedure za postupanje nakon naglo prekinutog poziva koji upućuje na nasilje, tko ih nadzire i hoće li ministar naložiti provjeru u svim centrima.

Pita također Božinovića što je tijekom svojih mandata poduzeo kako bi policijski službenici poznavali i primjenjivali protokole za postupanje u slučajevima nasilja u obitelji te koje će mjere poduzeti da se sličan slučaj ne ponovi.

Kekin je podsjetila da je vladajuća većina u ožujku odbila prijedlog za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o institucionalnim propustima u zaštiti žena od nasilja.

"Slučaj iz Slatine pokazuje da protokol nije primijenjen, da poziv u pomoć nije ni zapisan, da nadzor nije funkcionirao i da je informacija o propustu prešućena. Upravo je to istražno povjerenstvo trebalo utvrditi", istaknula je Kekin, ustvrdivši da slučaj šalje zabrinjavajuću poruku ženama koje traže pomoć.