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EMOTIVNA OBJAVA

Mile Kekin se oprostio od Bareta: 'Kako si nas ipak uspio ostaviti sve bez teksta...'

Piše Stela Kovačević,
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Mile Kekin se oprostio od Bareta: 'Kako si nas ipak uspio ostaviti sve bez teksta...'
Foto: Pixsell/kolaž
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Frontmen Hladnog piva na društvenim se mrežama oprostio od kolege Gorana Bareta, koji je preminuo 9. listopada. Prisjetio se njihovih zajedničkih trenutaka

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Od Gorana Bareta oprostio se i Mile Kekin, frontmen Hladnog piva, koji je na društvenim mrežama podijelio emotivnu poruku prisjećajući se njihovih prvih susreta, početaka karijere i zajedničkih nastupa.

- E, momče iz proklete kuće. Izgleda da si uspio. Doduše, nije da se nisi trudio. Nije mi samo jasno kako si nas ipak uspio ostaviti sve bez teksta. Pokušavam se sjetiti kad sam te prvi put vidio. Je l’ moguće da je to bilo čak osamdeset osme? Devete? U Đuri? Bio si previsok za onu binu i onaj niski kameni strop. Tad ste mi zvučali kao Stoogesi na speedu. Prljavo i opasno. Kako se ovi zovu? Majke? Koje blesavo ime za bend! (Ali dobro, nije ni da je Hladno pivo neka sreća.) Onda sam te čuo u stanu kod Denykena, koji mu je služio i kao studio. Pjevao si: „Hajde da se drogiramo, nek se oči sjajeeee.” Kakav je ovo crni narodnjak, bolesni? Tad nam je negdje Trip Records izdao ploču pa smo počeli svirati zajedno širom Hrvatske i Slovenije. Vi ste bili spori, teški i mračni, a mi prebrzi i kaotični - napisao je.

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storyeditor/2023-12-28/PXL_201123_106392918.jpg | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Podsjetimo, legendarni frontmen Majki i jedan od najprepoznatljivijih rock glazbenika na ovim prostorima, preminuo je u 62. godini života. Tijekom višedesetljetne karijere ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni, a svojim osebujnim glasom i sirovim emocijama obilježio je generacije slušatelja. Iza sebe je ostavio niz bezvremenskih pjesama koje su postale klasici hrvatskog rocka.

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