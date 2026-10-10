Kekin i Jozinović odali počast Baretu: Znam da ga briga za GPS sa nebesa i da radi po svom

U sklopu svoje turneje 'Ja za čuda letim', Jakov Jozinović nastupio je sinoć u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru. Mladi glazbenik napravio je promjenu u repertoaru kako bi odao počast preminulom Goranu Baretu. Jozinović je kazao mu je Baretova pjesma 'Teške boje' jako draga, posebno zato što su i on i Bare iz Vinkovaca. Publika je najavu pjesme dočekala pljeskom i glasnim uzvicima.

I Mile Kekin iz Hladnog piva zapjevao je Baretu u čast na svom koncertu u zagrebačkoj Tvornici. Kekin je ispričao kako je prije 40-ak godina upoznao Gorana Bareta i 'taj neki bend koji je imao najbezveznije ime na svijetu - Majke'.

- A mi se taman nazvali Hladno pivo, ispričao je Kekin i nasmijao publiku te se prisjetio zajedničkih nastupa.

- Teško mi je bilo kad sam danas to čuo. Znam samo jednu stvar za njega i u to sam sto posto siguran - da se njemu baš je** za GPS sa nebesa i da radi po svom, rekao je Kekin, a publika je njegov govor pozdravila pljeskom. I mlada glazbenica Stela Rade na svom nastupu u Hrvatskoj Kostajnici otpjevala je Baretove 'Teške boje', baš kao i Zorica Kondža na svom nastupu u splitskom pubu.

Goran Bare preminuo je u 62. godini, u snu, a u njegovom domu u zagrebačkom Sopotu pronašli su ga članovi benda. Fanovi su sinoć palili svijeće pred njegovom zgradom u Zagrebu te u vinkovačkom parku gdje je izložena lutka s likom legendarnog frontmena Majki.