Kekin: U zagrebačkim školama neće biti nastave, tek čuvanje

Od ponedjeljka su opet otvorene škole i vrtići. Najmlađi, čiji roditelji to dopuste, vraćaju se u školske klupe gdje će nakon skoro dva mjeseca nastave na daljinu, napokon imati i onu uživo.

No, čini se da u Zagrebu djecu mogu ići u školu, ali u njoj neće imati nastavu, već samo organizirano čuvanje. Takvu poruku su od škole u koje ide njihovo dijete dobili Mile Kekin i njegova supruga Ivana, a proslijedio ju je i nama.

Foto: Mile Kekin

- Otkad je objavljeno popuštanje mjera, naša se prvašica raduje povratku u školu. To nas uopće ne čudi jer ni jedan od nas nije adekvatna zamjena za učitelja i nemamo nikakvu ambiciju da to budemo. Spremili smo torbu, razgovarali o distanci i razmaku, rue peremo kao neurokirurzi, spremni smo za sutra ujutro! Na to hladan tuš, u pola 4 popodne, U razrednu WhatsApp grupu stiže proslijeđena poruka od učiteljice da prema odluci Grada, sutra u školi nema nastave - nego samo čuvanja - rekao nam je Kekin.

- A nastava će se odvijati na daljinu! Valjda kad ona dođe iz škole, a mi s probe i iz bolnice? Argument za to je ustavno pravo sve djece na jednako obrazovanje, prema kojem 95 posto djece koja u školu ne idu, bilo zakinuto ukoliko bi ovih pet posto u školi dobilo nastavu. Iako je ustavno pravno na jednako obrazovanje bačeno kroz prozor uvođenjem online nastave - poručio je.

- Što nas čeka sutra u školi? Tko kreira nastavu? Ministrica Divjak ili Milan Bandić? Tu školu kao porezni obveznici itekako plaćamo i naša djeca imaju pravo na kvalitetno obrazovanje, a ne čuvanje. A svi zajedno imamo pravo na mirnu nedjelju popodne - a ne da ni večer prije početka nastave nemamo pojme hoće li nastave biti - poručio je.

Divjak: Nastave mora biti

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ipak ističe da nema čuvanja te da je za ravnatelje relevantna odluka Vlade, odnosno uputa Ministarstva koje kaže da nastave mora biti.

- Čuvanje i zbrinjavanje djece je bilo do sada, ali ovdje je nastava i svi moraju organizirati nastavu na način da se udovolji svim onim uvjetima. Naše mjere za škole u Hrvatskoj su među najrestriktivnijima u Europi i djeca su nam toliko sigurna koliko smo im mi odrasli odgovorni i spremni osigurati uvjete bez dodatnih izlijetanja izvan koncepta koji je vrlo jasno opisan - rekla je Divjak za RTL.



Naglasila je opetovano odgovornost odraslih i rekla da je i danas vidjela djecu vani po igralištima i spominjala je i trgovačke centre te je zaključila da ima puno više opasnosti izvan škole nego u školi.