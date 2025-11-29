Obavijesti

News

Komentari 18
OGLASIO SE I MEDVED

Pravaši su puštali Thompsona ispred stana Dalije Orešković. Medved: 'Neka smanji retoriku'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Pravaši su puštali Thompsona ispred stana Dalije Orešković. Medved: 'Neka smanji retoriku'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kao razlog za prosvjed naveli su prosvjednici njezine napade na 'dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona' te 'napad na pozdrav s kojim su branili Hrvatsku'

'Domoljubi protiv Jugoslavenke Dalije Orešković' naziv je prosvjeda kojeg je u subotu ujutro organizirala Autohtona Hrvatska stranka prava. Prosvjed je, kako piše Jutarnji list, bio ispred stana saborske zastupnice.

Kao razlog za prosvjed naveli su prosvjednici njezine napade na 'dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona' te 'napad na pozdrav s kojim su branili Hrvatsku'.

Prosvjed je predvodio Dražen Keleminec, a saborska zastupnica nije se dala zastrašiti, već je izašla van ispred doma. Cijeli performans je nadgledala i policija.

OD ZAGREBA DO ČAVOGLAVA FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'
FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Tridesetak prosvjednika razvilo je i stranačke zastave, a a sa zvučnika su puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona. Sve je prošlo bez incidenta.

Prosvjed je prokomentirao i ministar Tomo Medved. Poručio je da je svakome zajamčeno pravo na izražavanje stavova, ali za to valja tražiti i dobiti dozvolu za javno okupljanje od strane nadležnih tijela.

- No, u kontekstu pitanja vezanog za Daliju Orešković, činjenica je da bi bilo dobro da malo smanji svoj agresivni oblik retorike u javnom prostoru jer se i danas dosta hrvatskih branitelja javilo i iskazalo nezadovoljstvo njezinom odnosom prema Domovinskom ratu i drugim pitanjima. Trebamo biti svjesni težine izgovorene riječi u javnom prostoru jer to ljudi slušaju - kazao je Medved.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito
BILI SU BLISKI, ALI...

Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito

Mikulićevo uhićenje proizašlo je iz afere s otpadom bračnog para Šincek. Bili su bliski, a onda je glavni državni inspektor počeo tražiti novac
Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'
PARAVAN ILI STVARNA REFORMA?

Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'

Vlada masovno mijenja šefove državnih poduzeća, pozivajući se na novi zakon donesen u sklopu pristupanja OECD-u, a, kako saznajemo, uskoro će sve tvrtke ići na nove natječaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025