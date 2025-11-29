Pravaši su puštali Thompsona ispred stana Dalije Orešković. Medved: 'Neka smanji retoriku'

'Domoljubi protiv Jugoslavenke Dalije Orešković' naziv je prosvjeda kojeg je u subotu ujutro organizirala Autohtona Hrvatska stranka prava. Prosvjed je, kako piše Jutarnji list, bio ispred stana saborske zastupnice.

Kao razlog za prosvjed naveli su prosvjednici njezine napade na 'dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona' te 'napad na pozdrav s kojim su branili Hrvatsku'.

Prosvjed je predvodio Dražen Keleminec, a saborska zastupnica nije se dala zastrašiti, već je izašla van ispred doma. Cijeli performans je nadgledala i policija.

Tridesetak prosvjednika razvilo je i stranačke zastave, a a sa zvučnika su puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona. Sve je prošlo bez incidenta.

Prosvjed je prokomentirao i ministar Tomo Medved. Poručio je da je svakome zajamčeno pravo na izražavanje stavova, ali za to valja tražiti i dobiti dozvolu za javno okupljanje od strane nadležnih tijela.

- No, u kontekstu pitanja vezanog za Daliju Orešković, činjenica je da bi bilo dobro da malo smanji svoj agresivni oblik retorike u javnom prostoru jer se i danas dosta hrvatskih branitelja javilo i iskazalo nezadovoljstvo njezinom odnosom prema Domovinskom ratu i drugim pitanjima. Trebamo biti svjesni težine izgovorene riječi u javnom prostoru jer to ljudi slušaju - kazao je Medved.