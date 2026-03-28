Kenija: 108 mrtvih u poplavama

U višetjednim obilnim kišama i poplavama u Keniji poginulo je 108 ljudi, objavila je u subotu državna policija u novom izvješću o broju žrtava. Bujične poplave, koje su započele navečer 6. ožujka, prouzročile su golemu štetu u toj istočnoafričkoj državi, odnoseći desetke vozila, ometajući zračni promet i oštećujući energetsku infrastrukturu. Više od 2700 obitelji raseljeno je diljem zemlje, objavile su vlasti u petak.

Iako je intenzitet oborina u nekim područjima oslabio, policija je upozorila da opasnost od poplava i dalje postoji zbog preopterećenih odvodnih sustava i natopljenog tla.