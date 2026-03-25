PRIPREME PRED PROMJENOM VREMENA

Povisuju nasip uz Koranu u Karlovcu: Stižu obilne oborine

Piše Iva Tomas,
Foto: JVP Karlovac

Zamjenica gradonačelnika i predsjednica Stožera civilne zaštite Ivana Fočić je rekla da su pripreme započele na vrijeme te da niti jedan dio Karlovca ne bi trebao biti ugrožen

U srijedu od 15 sati nadvisuje se najniži dio nasipa rijeke Korane u Karlovcu, a vatrogasci i zaposlenici gradskih tvrtki započeli su punjenje vreća pijeskom. Subotnja prognoza kaže da će razina vodostaja Korane porasti na oko 700 centimetara, točno koliko treba da stvori problem i poplavi lokaciju koja je predviđena za Quattro rally, potvrdili su iz Javne vatrogasne postrojbe Karlovac za 24sata.

Na karlovačkom području do subote ujutro očekuje 80 do 110 mililitara kiše po četvornom metru, pa će vatrogasci i zaposlenici gradskih tvrtki puniti vreće s pijeskom i, kako je najavio u srijedu Grad Karlovac, postavljati ih na šetnicu kod Slatkovodnog akvarija 'Aquatika', piše KA portal. To će činiti iako se ne predviđa vodostaj rijeka veći od onog za redovne obrane od poplava, napomenuli su nakon sastanka Stožera Civilne zaštite Grada Karlovca.

Foto: JVP Karlovac

Izvođači radova su obaviješteni što trebaju poduzeti, a gradske tvrtke moraju očistiti odvodne kanale, pijesak s prometnica i drugo.

- Po riječima Vladimira Žakule, voditelja Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Kupa Hrvatskih voda, Kupa u Karlovcu u subotu u večernjim satima, kada se očekuje vrhunac vodenog vala, ne bi trebala prijeći 642 centimetra, a Korana 697. Stoga ne očekuju veće probleme, osim prepumpavanja zaobalnih voda - rekli su iz Grada i dodali da će vreće, pijesak i najlon će osigurati državna tvrtka Hrvatske vode.

Zamjenica gradonačelnika i predsjednica Stožera civilne zaštite Ivana Fočić je rekla da su pripreme započele na vrijeme te da niti jedan dio Karlovca ne bi trebao biti ugrožen.

