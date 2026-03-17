NOVI UDARAC TRUMPU

Kennedy htio uvesti dramtične promjene u pravila cijepljenja djece, sudac ga sada blokirao

Piše Ivan Hruškovec
Potez suca također je, barem za sada, poništio sve odluke koje su donijeli članovi savjetodavnog odbora za cjepiva koje je imenovao sam Kennedy.

Savezni sudac u Massachusettsu blokirao je administraciju Donalda Trumpa u provedbi niza odluka o cjepivima koje je donio ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., što predstavlja značajan udarac za jedan od ključnih projekata trenutne vlasti. Sudac Brian Murphy, kojeg je imenovao Biden, u svojoj je presudi sugerirao da vlada svoje odluke nije temeljila na znanosti. Odluka, na koju će se Trumpova administracija gotovo sigurno žaliti, zaustavila je promjene koje je Kennedy pokrenuo, uključujući smanjenje broja preporučenih cjepiva za djecu i ograničavanje pristupa cjepivima protiv Covida. Potez suca također je, barem za sada, poništio sve odluke koje su donijeli članovi savjetodavnog odbora za cjepiva koje je imenovao sam Kennedy.

Presuda je donesena kao odgovor na tužbu koju je podnijelo šest medicinskih organizacija, uključujući Američku akademiju za pedijatriju (AAP). Skupine su tvrdile da su Kennedy i njegovi imenovani članovi odbora unijeli "proizvoljne i hirovite" promjene u kalendar cijepljenja djece bez znanstvene podloge. Sudac je izdao preliminarnu zabranu, navodeći da je administracija vjerojatno prekršila savezni Zakon o upravnom postupku (APA) zaobilaženjem utvrđenih znanstvenih procesa.

Kontroverzna reforma kalendara cijepljenja

U siječnju 2026. godine Ministarstvo zdravstva smanjilo je broj univerzalno preporučenih cjepiva za djecu sa 17 na 11. Cjepiva protiv gripe, hepatitisa A i B, rotavirusa i meningokokne bolesti prebačena su u kategoriju "zajedničkog kliničkog odlučivanja", što znači da više nisu bila široko preporučena za svu djecu. Kennedy je tvrdio da su promjene imale za cilj uskladiti američki kalendar s "međunarodnim konsenzusom" i vratiti povjerenje javnosti.

Međutim, medicinski stručnjaci i organizacije koje su podnijele tužbu oštro su se usprotivili, tvrdeći da takve odluke nemaju znanstveno uporište i da ugrožavaju javno zdravlje. Zbog sudske odluke, nacionalni kalendar cijepljenja sada se vraća na verziju koja je bila na snazi prije petog siječnja 2026. godine, a sve odluke koje je donio novi Kennedyjev odbor su poništene. Cijelu odluku možete pročitati ovdje. Glasnogovornik ministarstva izjavio je da će se žaliti, optužujući suca da "pokušava spriječiti Trumpovu administraciju da vlada".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

