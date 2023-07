Kerija su našli u lancima, a sada uživa u novom domu: 'Zaigran je, mace ga ne ispuštaju iz vida'

Zaigran, veseo, mazan takav je danas Keri. Kod nove vlasnice je već dvije godine i uživa u društvu mačaka i pseće prijateljice Nere, kazala nam je Mattea Grgić iz Istre. Njoj se prije dvije godine posve iscrpljen, zapušten, gladan i žedan te omotan kilogramima lanaca zaletio u automobil na cesti kod Žminja.

Srećom nije brzo vozila pa pas nije stradao. Nije ga mogla ostaviti takvog nego ga je stavila u auto i odvezla kući. Bio je preplašen i dezorijentiran. Nije imao čip. Dala mu je ime Ker, pobrinula se za njega i zahvaljujući njoj danas uživa.

- On je pas za poželjeti. Mace ga ne ispuštaju iz vida i obožavaju ga, kao i on njih. Potpuno je došao k sebi, oporavio se i što je najvažnije zdrav je. Samo bi se mazio i samo čeka priliku za to - kazala nam je Mattea.

U kontaktu je s njegovom novom vlasnicom, koja mu je tek malo izmijenila ime i pružila ono najvažnije, a to je dom, pregršt ljubavi i pažnje koja mu je bila potrebna.

- Vidim da je koju kilicu dobio od kad je u novom domu, a kod mene je bio fit. No sve je to u granicama normale - smije se zadovoljno Mattea.