Kerum i Grdović otkrili izborni program: 'Htio sam i Mišu, ali nije najbolje. Sve za Dalmaciju!'

Mladen Grdović je drugi na Kerumovoj listi. No na ovim izborima naći će se dobar dio estrade koji pokrivaju gotovo svaki glazbeni žanr. Tako ćemo moći zaokružiti Milu Kekina, Ivicu Pepelka, Ricarda Luquea...

<p>Siguran sam da će Grdović uć’ u Sabor. On je odma’ iza mene, na drugome mistu u X. izbornoj jedinici. Nas dvojica smo veliki prijatelji, već 33 godine. Surađivali smo poslovno, a koliko je samo puta piva za mene, teško je i prebrojiti, kaže nam Željko Kerum.<br/> On je na listu kandidata svoje Hrvatske građanske stranke uvrstio i zadarskog pjevača Mladena Grdovića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kerum kaže da bi iznenađenja tog tipa bilo još, ali mu se na putu ispriječila viša sila.</p><p>- Onda je, 2008. godine, na rivi bilo 80 tisuća ljudi, pivali su on, Mišo Kovač i Milo Hrnić, sićate se? I Mišo bi meni da’ podršku, ali ne može on više, nije baš najbolje, znate.</p><p>Dodaje nam da je Grdovićevo ime na listi više u vidu podrške. Nije isključeno da, ako stranka osvoji dovoljno glasova ili sam Grdović prikupi dovoljno preferencijalnih glasova, u Sabor ode netko drugi, odnosno da Grdović svoj mandat prepusti nekome. Na trećemu mjestu u X. izbornoj jedinici je, inače, Igor Staničić, dok je prvi u IX. izbornoj jedinici Tomo Režić iz Vrlike.</p><p>- Sad nam slijedi rad na terenu, želimo riješiti prometnu infrastrukturu, izlaze i ulaze u Split, oživit’ zapuštena polja od Ravnih kotara, Petrovog, Sinjskog i Imotskog polja, triba riješit’ melioraciju terena. I želin Ministarstvo turizma u Splitu. Svi sad pričaju o tome, kopiraju me. A ja ‘oću da bude u Lori, da se izmjesti ratna luka. Pa znate li koliko tamo ima prostora? Što će ratna luka u Splitu, ona može bit bilo di. Onako kako su Crnogorci napravili.</p><p>Evo sad smo vidili, kad je došla ova korona, da mi ne proizvodimo dovoljno hrane ni za nas, samo uvozimo. Tribamo riješit’ naša polja da se obrađuju - priča nam Kerum svoje planove.</p><p>- Ja sam 100 posto spreman. Ja sam čovik iz posla, oni nikad nisu ništa radili, nikad nisu riskirali, nisu ulagali. Šta oni znaju? Ja se jedva čekam sučelit’ sa svima - govori Kerum. Upitali smo ga i za pljačku njegove vile na Mejama 2012. godine, kad je lopov ukrao oko 1,8 milijuna kuna i nakit u vrijednosti oko 100.000 eura. Naime, tad je, kao potencijalni osumnjičenik, ispitan i MMA borac Mario Boljat (36) zvani Pajkić, koji je ubijen u Kaštelima u nedjelju navečer.</p><h2>Grdović: Željko nas sve voli</h2><p>- Je, ispitali su i Pajkića tad, ali nisu mu ništa dokazali. Virujem da je policija odradila posao dobro iako lopov nikad nije pronađen. Bio je dobro maskiran preko lica, slabo se vidilo na toj snimci - kaže Kerum. Na pitanje misli li, s obzirom na crnu kroniku proteklih mjeseci, da je Split siguran grad i što bi kao zastupnik učinio po tom pitanju, kaže:</p><p>- Nikad nije dovoljno prevencije, triba pooštriti sve moguće mjere kako bi se građanstvu osigura’ mir.<br/> I Grdović je objasnio zašto se angažirao na Kerumovoj listi:</p><p>- Željka Keruma poznajem više od 30 godina i on je dobar čovjek. Može on biti osebujan, ponekad izgubiti živce, ali on voli Dalmaciju i Hrvatsku, želi nam svima napredak. Angažirao sam se jer me zamolio za pomoć, a ja nikad ne odbijam svoje prijatelje. To što sam na listi ne znači da se povlačim s estrade. Naprotiv, ne mislim prestati pjevati dok sam god živ. Danas ima previše pametnjakovića i onih koji gledaju samo svoje interese, a domovina i gospodarski napredak nam ipak svima trebaju biti prioritet. To je sve što ću za sada reći na ovu temu.</p><p>Da će biti na Kerumovoj strani, Grdović je dao naslutiti već na predsjedničkim izborima, kad je bio protiv Škorina napada na Kolindu.</p><p>- Ja Škoru volim kao pjevača, stari smo prijatelji i uvijek ćemo biti prijatelji, ali za predsjednika... Mogao sam ja bit’, ja bih dobio odmah - rekao je Grdović za RTL predlažući Škori da sve zaboravi kako bi Kolinda ostala na Pantovčaku. Škoru ta i slična osporavanja nisu zabrinula. Iako mu je Tonči Huljić savjetovao da “posluša svoje srce” oko političkog angažmana (aludirajući na operacije koje je imao), Škoro je ipak odlučio ući u politiku, što košta da košta. Kako je detaljno obrazložio u jednome mediju:</p><p>- Svjestan sam svoje prolaznosti, ali i činjenice da postoji mogućnost da se ovo promijeni. Ako sam ja krenuvši iz minusa iz svojeg Višnjevca sa svojim roditeljima uspio napraviti to da mogu živjeti normalno od svojega rada, onda to mora postati obrazac. Moja je obveza da se zalažem za to da ljudima pokažem da se može napraviti drugačije. I pritom mi mogu podmetati koliko god hoće, mogu prozivati, meni to neće narušiti želju i pravo da ponudim ljudima i drugačije rješenje. Uvijek će birači odlučiti što hoće, a što neće prihvatiti. Najkomotnija pozicija je za mene da se vratim na pozornicu, da pjevam, zaradim puno više u jednoj večeri koliko se zarađuje na drugim poslovima. Žao mi je što je to tako, ali ovo radim u dobroj namjeri, ne zato da bi meni bilo bolje. Ako mi je ikad postalo gore, to je bilo kad sam se počeo baviti politikom. Kriva je moja pokojna mater jer me odgojila kao čovjeka koji ne može mirno gledati kako kolone ljudi napuštaju Hrvatsku. Tako da ne mogu pojesti pet tanjura juhe, mogu dva, a drugo moram nekome dati - zaključuje Škoro.</p><h2>I Škoro želi pomoći narodu</h2><p>- U politiku me natjerala činjenica da imenici političar treba vratiti dostojanstvo. Dosadašnji političari su upropastili to ime, danas je političar jednako prevarant - rekao nam je Davor Dretar Drele, hrvatski pjevač, televizijski i radijski voditelj te televizijski glumac, a u zadnje vrijeme nositelj izborne liste Domovinskog pokreta Miroslava Škore.</p><p>- Dugo me trebalo nagovarati, ali ipak sam prelomio da idem u utrku. Ja sam javna ličnost i nije jednostavno, ali želim svakoj hiži u Zagorju i Međimurju vratiti kravicu, pajceka i domaća jajca - rekao je Drele, a na pitanje ima li želju postati ministar, rekao je:</p><p>- Ne vidim se kao ministar, bit ću saborski zastupnik. Za takva mjesta ima puno boljih, akademski obrazovanih ljudi u našem pokretu.</p><p>Dodao je da će 5. srpnja Demokratski pokret sastaviti Vladu s hrvatskim narodom. Što se tiče posla, rekao je kako mu je “usporen rast njegova biznisa”.</p><h2>'Male su plaće ministara'</h2><p>- Zašto ne pitaš Bačića ili Beljaka što će u politici pa pitaš mene - kaže nam je komičar Željko Pervan, još jedan od perjanica Domovinskog pokreta u I. izbornoj jedinici.</p><p>- To je jednostavno u meni. Ja sam rođen s tim. Ne zanimaju me fotelja i novac, htio bih utjecati na promjene, ako ću moći, naravno - rekao je dodavši kako ne želi biti ministar.</p><p>- Male su plaće, brate. Ne isplati se to, dobro je meni ovako. Previše sam neovisan um, a nemam ni crno odijelo, kravatu, bijelu košulju, ništa - rekao je Pervan. Na pitanje što bi savjetovao Miroslavu Škori za buduću koaliciju ako bude izabran u Sabor kaže:<br/> - Niti HDZ niti SDP, ja bih, ako bih bio u Saboru, odmah izašao iz njega u tom slučaju - kaže nam Pervan.</p><p>Pjevač grupe Hladno pivo Mile Kekin nije sasvim novajlija u politici. Imao je angažirane pjesme, nastupe, deklarirani je ljevičar i antifašist. Objasnio je motive izravnog ulaska u politiku.</p><p>- Već godinama sam politički aktivan, kroz pjesme i intervjue se nisam libio reći što mislim, pratim što se događa i vidim da nam nije bolje. Puno putujem diljem regije, vidim koliko zaostajemo za Slovencima, Maribor ima više solarnih panela od cijele Hrvatske. To se u meni nakupilo, a kap koja je prelila čašu bio je potres i kad smo shvatili da smo ostavljeni sami sa sobom - rekao je Kekin.</p><h2>Šuti i pjevaj za demokraciju</h2><p>Na pitanje hoće li dobije li dosta glasova postati saborski zastupnik, frontmen Hladnog piva kaže da će razmisliti. Inače, na dan predizborne šutnje, 4. srpnja, imaju koncert. Kaže nam da ga neće otkazivati.</p><p>- Naravno da ćemo imati koncert, to mi je posao. Slogan će nam biti ‘Šuti i pjevaj’, a svi građani će za 100 kuna imati priliku provjeriti funkcioniranje demokracije - rekao je Kekin. S Možemo su ga povezali prosvjedi za Varšavsku, o čijim akterima ima najbolje mišljenje:</p><p>- Oni su iskreni, idealisti, žele nam bolji život, a ako do toga dođe, razgovarat ću sa ženom i odlučiti što dalje. Moramo izaći iz mantre da ljudi ne mogu ništa promijeniti, to smo vidjeli kad je zaustavljen katastrofičan GUP, to je rezultat oporbe sastavljene od četiri čovjeka.</p><p><strong>Miroslav Škoro - Domovinski pokret</strong><br/> Poznati pjevač napravio je krš na političkoj sceni. Želi maknuti Plenkovića premda ima vinograd, vino ne pije nego prodaje. Kerum - koji želi sačuvati Plenkovića - tvrdi kako je kupio puno kutija vina od Škore, ali nikad nije dobio ni jednu bocu gratis. Čini se da ni neće.</p><p><strong>Davor Dretar Drele - Domovinski pokret</strong><br/> Davor Dretar Drele baš je pekao piceke kad smo ga dobili. ‘Moj cilj je u svaku hižu u Zagorju i Međimurju vratiti pajceka, piceke, jajca, kravice i sir. Dosta je tiranije kupovnih tetrapaka!’, rekao nam je Drele. On imenici političar želi vratiti dostojanstvo. Ministar ne želi biti, a jedina koalicija koju priznaje je ona s narodom.</p><p><strong>Željko Pervan - Domovinski pokret</strong><br/> Željko Pervan je baš razmišljao o boljem sutra za Hrvate i o tome kako je jedna novinarka izmislila da ima bazen, kad ga je presjekao naš poziv. Čemu, zašto politika, upitali smo ga. ‘Zašto ne pitaš Bačića i Beljaka što će u politici’, ljutnuo se Pervan i objasnio zašto ne želi biti ministar. ‘Mala plata, brate.’</p><p><strong>Mile Kekin - Nova ljeica</strong><br/> Mile Kekin imat će koncert 4. srpnja, no predizborna šutnja nije zabrana pjevanja. Slogan mu je ‘Šuti i pjevaj’. ‘Pozivam sve da za sto kuna provjere poštovanje demokracije’, rekao je Kekin.</p><p><strong>Ricardo Luque - Radnička fronta</strong><br/> Ricardo Luque poznatiji je javnosti kao član grupe Cubismo. Rođen je u Venezueli, a u Hrvatskoj živi i radi od 1990. Osim ljubavi prema glazbi, svoju ljubav sad dijeli i prema politici.</p><p><strong>Ljiljana Nikolovska - Radnička fronta</strong><br/> Prva i najpoznatija pjevačica Magazina živi u Americi, ali će se kandidirati na listi Radničke fronte. Politiku u Hrvatskoj vidi kao igru dva ogranka jedne te iste kapitalističke stranke koja se igra dobrog i lošeg pandura te tome želi stati na kraj.</p><p><strong>Ante Cash - MOST</strong><br/> Ante-Andrija Vlašić, poznatiji kao Ante Cash, čuva leđa Nini Raspudiću kao 14. na listi koju Raspudić predvodi u 2. izbornoj jedinici. Ovo je prilika da se promovira kao pjevač i dopre do onih koji prije nisu poznavali njegovu glazbu.</p><p><strong>Mario Budišćak - Domovinski pokret</strong><br/> Glazbenik se nalazi na listi koalicije Fokus-Pametno za 7. izbornu jedinicu. Budišćak se već godinama, uz glazbu, bavi i poduzetništvom. Imao je prilike pjevati s Nives Celzijus, a sad će pjevati s nekim drugima.<br/> - Samo poduzetnici mogu pokrenuti Hrvatsku - poručio je frontmen Begina.</p><p><strong>Ivica Pepelko - Stranka rada</strong><br/> U vrijeme kad svi ‘žetončići’ bježe od Bandića, a HDZ se distancira od njega, pjevač Ivica Pepelko kandidirao se na njegovoj listi u 3. izbornoj jedinici. Ivica Pepelko je drugi na listi, ali s obzirom na Bandićev labuđi pjev, teško će vidjeti Sabor.</p><p><br/> </p>