<p>Ja ne vidim nekoga tko bi mogao na onakav način organizirati biračko tijelo i izaći na scenu, koji bi mogao povući, rekao je <strong>Stjepan Mesić</strong> u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3835044/stipe-mesic-na-predsjednickim-izborima-skoro-je-bio-eksces-njegova-ekipa-to-ne-moze-dobiti/">RTL Direktu</a> na pitanje oko usporedbe sa izborima 2000. godine, kad je on iskočio kao favorit, a ranije je bio autsajder.</p><p>Komentirao je i <strong>Miroslava Škoru</strong> za kojeg je rekao da mu je u početku više obećavao. </p><p>- Ovo sada je skupio 's konca i konopca', tako da od toga neće biti puno sreće - rekao je Mesić.</p><p>- Situacija se sada dobro razvija za SDP. Oni su se konsolidirali poslije onog bratoubilačkog rata. Došli su do dobrog programa. Sad bi trebalo malo više napraviti da građani vide koji su to argumenti, platforma, tim ... dodao je. </p><p>Protivi se sučeljavanju predstavnika opozicije s premijerom i kaže da nije to tenis, već da bi se trebali sučeljavati programi. Ne misli da će mogući postizborni dogovori dovesti do koalicije Škore i HDZ-a.</p><p>- Prije svega, Škorina ekipa ne može dobiti ono što je Škoro dobio na predsjedničkim izborima. To je bio više eksces nego zakonitost. A sada su druge situacije, izbori za parlament su sasvim nešto drugo. Ljudi su više demokratski obrazovani i sigurno da mogu lakše zaključiti tko može situaciju popraviti. Kod nas se radi o tome da situaciju treba popraviti. Društvo se mora popraviti - rekao je.</p><p>I on je komentirao situaciju u kojoj bi možda mogli dobiti i veliku koaliciju.</p><p>- Ovisit će to o ukupnim rezultatima izbora. Nitko od njih to neće priznati ni u vrhu HDZ-a ni u vrhu SDP-a, ali ako ni jedni ni drugi ne budu imali dovoljno koalicijskog potencijala, onda da se ne bi išlo na nove izbore, bit će jedina logika da se ide na veliku koaliciju, da se podijele resori, da se utvrdi strategija i da svatko odgovara za svoj resor i da se Hrvatska pokrene iz ove žabokrečine u kojoj se nalazi - dodao je.</p><p><br/> </p>