Željko Kerum okupio je svoj tim kod križa na Marjanu. Rekao je da to za njega sveto mjesto, a među okupljenima je bila i njegova sestra Nevenka Bečić za koju je Kerum rekao kako će dati obol njegovom timu koji ide s njim na lokalne izbore u Splitu.

Nakon što ju je nahvalio, izgrlili su se i izljubili, pa je tako i nastala fotografija Veljka Martinovića s Dalmatinskog portala.

- Ovaj križ i onaj tko je na njemu razapet nas jedino može spasit. Netko od vas kaže da je Kerum primitivan, ali ja smatram da nisam. Smatram da sam iskren, pošten. Svatko ima svoje interese, favorite, simpatizere. Ja to dozvoljavam, ali nažalost puno je njih naslonjeno interesno i financijski na Grad i Županiju. To je bilo jasno 2009. kada sam ja došao. Tada je to bilo zaustavljeno - rekao je Kerum.

Kaže kako oni uz realizaciju bitnih projekata znaju izmisliti i prepoznati kadar, bez obzira na ideologiju i svjetonazor.

- U mojoj stranci ima ateista. Ja sam vjernik. Ali, to nije tema - rekao je Kerum.

Nevenka Bečić kazala je kako njezin brat zna izabrati kvalitetne suradnike, ljude koji mogu napraviti puno dobrog za Splitsko-dalmatinsku županiju.

- U tom smislu ja preporučujem svim stanovnicima ove županije da svoje povjerenje poklone kandidatima Hrvatske građanske stranke. Bit ću na listama, uvijek sam prisutna za sve njih da pomognem i budem podrška u radu. Stojim im na raspolaganju za sve ono što oni misle da im mogu pomoći - rekla je.

Za kraj se još jednom obratio Kerum.

- Mi smo za Ligu prvaka. Ne vjerujem da nam itko može stati na put. Ankete su već rađene. Na svim anketama u gradu vodim debelo. U drugi krug u gradu Splitu ulazim sigurno. Nećemo raditi zločestu kampanju, već afirmativnu. Predstavljanje programa će biti objavljeno. Oduševljen sam s ljudima koji su prihvatili moj prijedlog da idu sa mnom na lokalne izbore. Iz očiju i lica čovjeka se sve vidi. Baš sam sretan. Bog vas blagoslovio. Jedino nas on može spasiti od potresa, korone i zaraze... - rekao je.