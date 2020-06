Kerum je zaprijetio aktivistu: 'Gučak ću ti isčupat, četniče!

<p><strong>Željko Kerum</strong>, nekadašnji splitski gradonačelnik i aktualni kandidat na predstojećim parlamentarnim izborima, danas je poznatom aktivistu <strong>Bojanu Ivoševiću </strong>preko medija zaprijetio da će mu "iščupati gučak", ili što bi se reklo; grkljan. </p><p>Povod je Ivoševićev <a href="https://dalmatinskiportal.hr/1-na-10/bojan-ivosevic-u--1-na-10--kerum-je-zlocudni-tumor-grada--krstulovicu-opari-je-marjan-velika-mrlja--strah-me-pomisliti-sto-bi-bilo-da-kotur-dode-na-vlast---/67476" target="_blank">intervju za Dalmatinski portal</a> objavljen jutros u kojem Keruma naziva zloćudnim tumorom Splita.</p><p><strong>Pogledajte video: Kerum je opet počeo nizati 'bisere'</strong></p><p>I dok Keruma ne treba posebno predstavljati, Ivošević je najpoznatiji kao glasnogovornik hvaljene Facebook stranice "Dnevna doza splitskog nerada". Ukazuju na sumnjive poslove, uzurpacije prirode i koncesije dodijeljene poduzetnicima bliskima vladajućoj koaliciji koju čine Kerumova stranka i HDZ, ali ne štede ni SDP. </p><p>Evo što je Kerum poručio aktivistu: </p><p>- Ivoševiću, ne znan te niti san u bilo kojem smislu ima s tobom kontakt, a ti napišeš javno da san ja tumor grada Splita, jesi li ti svjestan šta radiš? Slušaj klošaru četnički, pisao si slogan 'Split je kurac', za tebe sve što je hrvatsko ne valja. Dobio si medijski prostor jer se sprdaš s Hrvatskom. Priša si miru. Smeta ti Split i Hrvatska, ajde u Ravnu Goru, tamo te čekaju tvoji preci, a mene još jednom spomeni gučak ću ti iščupat - obrazložio je Kerum za Dalmatinski portal. </p><p>Osvrnuo se i na incident od prije godinu dana kad je čovjek za kojeg se tada samo pretpostavljalo da je jako blizak Kerumu, počeo Bojana Ivoševića gađati kamenjem.</p><p>Bilo je to uoči dodjele satirične nagrade "Zlatni kurac", uručene novinarima koji su ukazivali na bizarne javne poslove. Kerum je sada kazao da je šteta da je Ivošević "uteka profesorici Tonković". Profesorica Tonković je u ovom slučaju supruga poduzetnika koji je gađao Ivoševića kamenjem. </p><p>Nije trebalo dugo ni da Ivošević odgovori Kerumu. Njegovu poruku prenosimo u cijelosti: </p><p>- Kada se u istoj prostoriji nađemo ja i Željko Kerum u njoj bude jedan četnik. Ekonomski četnik kome je svaka firma koju je dotakao propala. Od trgovine kojoj se dokumentacija "samozapalila" i ostavila dug od 1.730.919.193 kuna i 60 lipa prema radnicima, drugim tvrtkama i državi do hotela Marjan u kojem su već desetljeće jedini gosti komarci, Bena iz kojih su govna curila po Splićanima i Splićankama, a na kraju i grada i županije u kojima 12 godina politički truje, uhljebljuje i siše.</p><p>- Veliki poduzetnik kojem je sve što je na tržištu propalo, jedino u čemu je uspješan je sisanje novca poreznih obveznika kroz proračun Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije gdje je na vlasti 12 godina.</p><p>- Za njega sam ja i svi koji pošteno rade svoj posao, pa taman i za plaću s kojom se on ruga i koju popije s ostalim krpeljima do podne u tom smislu splitska četvrta koja za razliku od njega ekonomskog četnika ne puca po mladosti i protjeruje ih u Irsku. Al to je društvo u kojem živimo, o domoljublju priča onaj koji bojišnice nije vidio već je u ratu profitirao.</p><p>- Već godinama Split je kurac zahvaljujući vašim HDZSDPHGS koalicijama, al neće više bit. Splitu je pun kurac. Pun kurac vas, vaših prijetnji i vašeg lopovluka. Ovo šta nije pobiglo od vas ostalo je samo da bi vam se suprostavilo. Pa sad prijeti koliko hoćeš, al jedno je sigurno dugove vratiti nećeš, stoji zaključno u odgovoru Bojana Ivoševića. </p>