Željko Kerum je komentirao odluku Tomislava Mamića, vlasnika trgovačkog lanca Tommy da uđe u izbornu utrku za gradonačelnika Splita ovim riječima:

- Tomu Mamića poznajem skoro trideset godina. Puno smo poslova odradili i mnoge zore dočekali s našim prijateljima, ustvari mogu reći da ga znam sto posto. Znam njegove vrline i mane. Njegova odluka o kandidaturi me jako iznenadila, a još više su me iznenadile njegove izjave. Navest ću nekoliko izjava. 'Okupit ću ugledne ljude' - znamo da su u dosadašnjim izborima često spominjani uglednici, fetivi, kulturni itd., a u stvari to su bili neuspjeli eksperimenti. Dalje - Tomo traži da Slobodna napravi anketu gdje će ti uglednici, odnosno eksperimenti pričati hvalospjeve jedan o drugom i predložiti sami sebe građanima, a da građani kao njih predlože medijima, a mediji će to sve prenijeti biračima. Koji strašan trik, čudno mi je da je Tomo na to pristao. Vjerojatno mu je to 'lumen' Gudić predložio, jer samo on piše o njemu. Dalje Tomo kaže da ne želi moć, da neće rješavat svoje probleme. Idealan intervju, idealan kandidat. Evo ga Mesija, Spasitelj, tako misli većina čitatelja, a svi znamo da idealno ne postoji. Postoji samo jedan Stvoritelj neba i zemlje i jedan Spasitelj koji uslišuje naše molitve. Tomo Mamić se u ovom intervju predstavio krivo, svi koji ga znaju, znaju da kod njega molitva ne pomaže... - komentirao je Kerum, donosi Dalmatinski Portal.