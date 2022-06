'Oni su svi retardi, svi! Šalju te ekspli, ekspl, eks... evo ne znan ni izgovorit, šalju ružne stvari'

Nakon konferencije za medije Bojana Ivoševića, Ivice Puljka i Luke Baričića oko eksplicitnih poruka koje je Baričić razmjenjivao s, kako je rekao, djevojkom koja se predstavljala kao Aleksandra iz Beograda, medijima se obratio i Željko Kerum.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svaki put kada je nešto ružno, kada je Puljak u pitanju, kaže se da je afera. Gospođa Ramljak je izašla na naslovnici, ona je šefica "Ruđera Boškovića", maknuli su je s pozicije. Puljku su dobro došla ova dva redikula da si zamagle priču, da to ne ide u javnost - rekao je Kerum.

- Ako si već ušao u priču da ti netko šalje poruke, imaš priliku blokirati. Prihvatio si priču, ja smatram da je i vas i mene i svih ostalih, zovu me svaki dan, ja stavim blokadu. Ali ja mislim da je ovo krinka da Puljak ne odgovara za ono gdje je napravio zlo, ne samo gospođi Ramljak, nego svima - rekao je.

- Istražitelji koriste lažne profile da bi otkrili pedofile. Ovo je sve nakaradno, ružno, jadno i bijedno. Nadam se da će Splićani to shvatiti, da će shvatiti o čemu se radi - rekao je.

Komentirao je i navode Ivoševića da je netko iz Kerumove stranke "podmetnuo" poruke.

- Da vama netko pošalje te ekpl... ekpl... Evo ne znam ni izgovoriti, te, ružne stvari, bi li vi to prihvatili? Ljudi koji žele voditi grad Split, da nasjednu na tu priču? Na malo seksa? Oni nasjednu, a vodili bi grad. Pa to je sramota, to je strašno. Oni bi vodili grad?! - rekao je kroz smijeh.

- Ako su bolesni, treba ih liječiti. Ja ne mogu vjerovati, valjda će ovi građani Splita shvatiti o kakvim se ljudima radi. Kad član ozbiljne radi to, ozbiljna stranka ga izbaci iz članstva. Postoji hijerarhija i sankcije, toga nema u Puljkovoj stranci. Postoje on i njegova žena, i interes kako uzeti novce. Neće se oni povući, povući će ih narod. Oni su nebitni, oni su kao Kolakušić, samo je on puno profinjeniji od njih - rekao je Kerum.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jeste li vidjeli listu od Puljka? Ja se ispričavam, ali to je lista retarda - rekao je.

- Da bi Puljak zaobišao temu "Ruđera Boškovića"; on je ovo stavio u prvi plan. On je 2009. krenuo s ambicijom da će on biti šef Hrvatske, da će preuzeti znanost, takav je čovjek za ludnicu, to je loš i ambiciozan čovjek. Ovo sve što je napravio, ne može on raditi konferenciju i reći da će sve prijaviti policiji. Policija je njih trebala privesti! I policija šalje lažne profile da vide koji su to tipovi koji bi tu maloljetnu djecu konzumirali. Radi se o skupini ljudi koji su umislili da mogu - rekao je.

Omrčen: Tužit ću Baričića

Izjavu je dao i Tonći Omrčen, kojeg su optužili da je smjestio Baričiću i Ivoševiću poruke.

- To što oni tvrde, tko stoji iza čega, to će morati dokazati na sudu. Zašto me direktno nisu prozvali, nego me prozvao Baričić, a prije toga je podnio ostavku, znači nema sankcije za njega. Ivošević i Puljak se boje sankcija - rekao je Omrčen.

Na pitanje koga će tužiti, rekao je da će tužiti Baričića.

- To je žalosno, ja zapošljavam invalide, i oni sad meni tvrde da se oni brinu za ljude s invaliditetom - rekao je.

- Tužit ću ga, čisto da doniram žrtvama Bojana Ivoševića. On je tehnički potkovan, informatičar, on maše papirićima koji mu odgovaraju. Vidio sam što je njemu odgovaralo - rekao je.

Najčitaniji članci