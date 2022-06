Splitski trojac o seks skandalu: Baričić: Povlačim se; Ivošević: Htjeli su slike mog spolovila...

Kandidat Centra za gradonačelnika Splita Ivica Puljak, kandidat za zamjenika Bojan Ivošević i bivši gradski vijećnik Centra Luka Baričić, održali su konferenciju za medije.

- Na aplikaciji za upoznavanje predstavila mi se djevojka kao Aleksandra iz Beograda - rekao je Baričić i dodao kako djevojci nije ni jednom ponudio zaposlenje i da se ne misli pravdati.

- U tim porukama piše da ne zapošljavamo preko veze. Rekla je da će doći u Split pod uvjetom da sestru upoznam s Ivoševićem, izmislio sam neke stvari i zbog toga se ispričavam. Bojan je moj prijatelj, dobar prijatelj i Bojane, oprosti, svojim sam te nesmotrenim ponašanjem doveo u neugodnu situaciju - rekao je.

- Ja ću se povući iz politike iz potpunosti, a mandat nemam namjere konzumirati - rekao je.

Nakon Baričića se obratio i Ivošević. Poručio je kako je bila riječ o emocionalnoj ucjeni.

- Imali smo benigni razgovor nakon toga, i evo, ja sam tu. Napravio sam deeskalaciju razgovora i slijedi poruka Luki s njihove strane. Ove poruke su bile na Instagramu, prije nego što je sve došlo do medija je profil nestao, a poruke su izbrisane. Meni je samo žao Luke koji je napravio grešku i, nadam se, iz toga nešto naučio - rekao je.

Ivica Puljak je rekao kako mu je puno ljudi govorilo da je "politika šporka".

- Mislio sam da smo na to spremni, ali na ovo se ne možete spremiti. Da su kriminalci, mafijaši i lopovi spremni napasti najranjivije u društvu. Oni ne prezaju ni od čega jer smo "zatvorili špine" i takvi ljudi žive među nama. Gospodin Baričić je podnio političku odgovornost, ali ona je i na drugoj strani. To je pravna bitka koja će Baričić voditi na sudu. Poručujem lopovima, ostavite se ranjivih ljudi, napadnite mene, neka ne diraju ranjive skupine i ljude kojima je život težak i bez toga - rekao je Puljak i pozvao građane Splita da izađu na izbore.

'Njegova je stvar da to riješi pravnim putem'

- Ne radi se o podvođenju maloljetnice, ali sve su rekli. Ono što se radi u ovom slučaju je korištenje nekoga iz ranjive skupine našeg društva da se sruši jedna politička opcija i da se preko njih dvojice dođe, Ivošević nije kriv, Baričić, to je njegova intima, i njegova je stvar da to riješi pravnim putem kako je to i najavio - rekao je.

Što se tiče statusa na Facebooku, Puljak je rekao da je seksualnost invalida tabu tema u društvu.

- To je ranjiva osoba - rekao je. Na pitanje zašto ga je izabrao, Puljak je rekao da ga je izabrao zbog vrijednosti, no da je bio ranjiv.

- Nije nudio zaposlenje, rekao je da to nismo takva stanka - poručio je.

- Njegov osobni život i njegovu intimu neću komentirati, kao ni dijelove njegove komunikacije - rekao je Puljak.

Ivošević je rekao kako se ne planira povući iz politike.

- Apsolutno ne. Nikakve slike ni snimke moje nisu izašle. Što jasnije od navodne žrtve, poruke da nisam zainteresiran, treba? Kroz glavu mi je prolazilo kontaktiranje prijatelja, ali ona uvjetuje dolazak u Split. Moje poruke? Šaljive, provokacije, zezancije - rekao je.

- Cilj je bio da pošaljem sliku svog spolovila pa da mi završe političku karijeru - rekao je i dodao kako se uključio u dopisivanje isključivo kako bi pomogao prijatelju.

Razmjenjivali eksplicitne poruke

Podsjetimo, Večernji list je u nedjelju izvijestio kako se suradnik bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, Luka Baričić dopisivao s djevojkom Aleksandrom iz Srbije. Navodno su razmjenjivali brojne audio i video poruke eksplicitnog sadržaja, a onda je pokušao nagovoriti djevojku da spoji svoju maloljetnu sestru s bivšim dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem.

