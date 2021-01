U emisiji Otvoreno govorilo se o aferi Oroslavje u kojoj je nezavisni Viktor Šimunić snimio razgovor u kojem mu HDZ-ov Žarko Tušek nudi protuzakonite usluge u predizbornom dogovoru.

Prvi je govorio Željko Kerum.

- To je normalno. Ako se to zove trgovina to je ok. Bitno je da nitko ne ide van okvira zakona. Pa unaprijed je sve dogovoreno. To je standard, to je okej. Pa što vi mislite da na natječaju prođe onaj tko je najbolji? Pa unaprijed se zna - rekao je Kerum i kaže kako Tušek nije išao izvan zakonskih okvira.

Nikola Grmoja iz Mosta kaže da su takvi dogovori prevara birača.

- Očito da se ovakva vrsta trgovine događa. To je prevara birača, ali i predsjednik države je to opravdao. Rekao je da to sramotno, ali da nije za zatvor. Sad im je sporno zašto su se s njim našli, a ne što je sadržaj tog razgovora - istaknuo je Grmoja.

Josip Borić iz HDZ-a imao je opravdanje za stranačkog kolegu Tušeka.

- Svi su u niskom startu i medijski prostor se bavi lokalnim političarima i tako će sigurno biti do izbora. Tušek je sigurno svjestan da je pogriješio. Trenutno nemamo nekih rješenja za tu situaciju. Mi u HDZ-u smo pokazali da nećemo dozvoliti da pojedinac bude iznad stranke i da bude opterećenje stranke. Ispao je naivan. Ne možete za svaki sastanak znati da li vas netko snima, to je loša situacija - naveo je Borić.

U nastavku su govorili i ostali gosti, ali je cijelu emisiju obilježilo prepucavanje Keruma i Grmoje.

- Onaj tko se bavi sitnim podvalama su doušnici i špijuni. Treba biti gospodin, a držati mobitel sa strane i snimati, to nije korektno i nije ljudski. Zna se tko su i što su doušnici. Neki ih zovu aktivistima, ali to su loši ljudi. To je pokazatelj nemorala. Ja idem u kandidaturu u Splitu. Vjerujem da će mi građani dati podršku. Na zadnjim izborima se dogodila krađa, ali nisam išao na sud. Tada ni HRT ni Nova TV nikad nisu načeli temu o pokradenih 11 posto glasova. Kako je to moguće da je toliko listića nevažećih? Postoje ljudi koji su nemoralni. Ja sam siguran da sam favorit za budućeg gradonačelnika Splita - rekao je Kerum.

Odvjetnik Terešaka traži kaznenu prijavu protiv novinara 24sata Ivana Pandžića, optužio ga je da je poticao Šimunića na snimanje.

- Ako mi šaljemo ovakve poruke onda se nitko neće odvažiti prokazati ovakve nemoralne ponude. Ispada da su problem oni koji prokazuju ovakve stvari - rekao je Grmoja i nastavio:

- Ova država se mora obračunati s korupcijom. Kerum kaže da su mu ukrali izbore a s njima bi pregovarao. Ako su vam ukrali izbore onda s njima ne pregovarate. Ovako ste njihov pajac. U Splitu nemate šanse. Nekad ste bili simpatični, ali ste postali kao Jambo i ljudi vam više ne vjeruju. Bavite se biznisom - rekao je Grmoja.

Kerum mu je uzvratio.

- Grmoja to govori iz straha. U petom mjesecu ćemo vidjeti kako će proći vaš kandidat. Vi u Splitu ne vrijedite ništa ni vaša stranka - rekao je Kerum.

Pred kraj emisije su se opet zakačili.

- Grmoja želi doći do vlasti, ali volio bih ga pitati što je on u životu, kome si ti u životu pomogao, platio gulaš, marendu, dao deset kuna. Vi niste dobročinitelji - poručio je Kerum Grmoji, koji mu je uzvratio:

- Ja ću Crkvi predložiti vašu beatifikaciju! - rekao mu je.

Hasanbegović: Tušek je radio ono što su svi u njegovoj stranci radili

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) bio je kritičan prema izjavi SDP-ovog kandidata za vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe, osuđenog zbog političke korupcije, nakon afere Oroslavje. Rekao je da ponašanje koje je prije svega politički nemoralno, a i zakonski upitno, treba sankcionirati, ali ne tako da se zaštiti svoga.

- To se ne radi, rekao je Hajdaš Dončić.

- Predložili smo vukovarskoj gradskoj organizaciji da predlože nekog drugog kandidata. Oni su ipak predložili gospodina Sabu. Mi imamo sutra nacionalno Predsjedništvo i mi ćemo taj problem riješiti tako da gospodin Sabo neće biti naš kandidat za gradonačelnika, poručio je Hajdaš Dončić.

Zlatko Hasanbegović (DP) rekao je da je hrvatski politički život pretvoren u moralnu kaljužu.

- Takozvana hrvatska politička elita je glavni nositelj i sadržaj te moralne političke kaljuže. U politici više ne postoji ideologija, ne postoje dublja svjetonazorska uvjerenja i sve glavne sistemske stranke nemaju nikakve ideološke razlike, one sve sliče kao jaje jajetu. To izaziva apatiju kod biračkoga dijela, biračku apstinenciju, smatra Hasanbegović.

Kaže da Tušekovi stranački kolege u titoističkom duhu izriču kritike, govore da je pogriješio...

- On je radio ono što su svi u toj stranci radili, rekao je Hasanbegović.

Na Togonalovo pitanje je li on to radio dok je bio u HDZ-u odgovorio je da nije, da se ne bavi kokošarenjem, već načelnim političkim pitanjima.

- Gospodin Tušek je radio ono čega je rodonačelnik gospodin Plenković, rekao je Hasanbegović referirajući se na preslagivanje vladajuće većine 2017. godine.

- Iz perspektive HDZ-a danas u blato valjati gospodina Tušeka je prvorazredno licemjerje. A što mislite o čemu su razgovarali gospodin Plenković, Vrdoljak, Pupovac, Milan Bandić i slični kada su se preslagivali? O čemu? O Platonovoj državi, o Aristotelovoj politici ili podjeli plijena?, upitao se Hasanbegović.