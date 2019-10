Kerum: 'Spasio sam sve što se moglo, otvaram konobu Pršut'

Poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum morao je privremeno obustaviti radove na secesijskog Vili Antičević u Bihaćkoj ulici u samom središtu Splita. Radove je zaustavio Konzervatorski odjel u Splitu jer Kerum prije radova nije dostavio potrebnu papirologiju, ali ne i zato jer je Kerum, kako je stajalo u prijavi, radovima napravio ikakva oštećenja na zgradi, inače pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru.

Dapače, iz Konzervatorskog odjela kažu da nema razloga za nervozu jer je očevidom ustanovljeno da je očuvano sve ono vrijedno u interijeru. Kerum je u vili vlasnik dvije etaže, podruma i prvog kata, i kako nam kaže, planira otvoriti konobu.

- To je stara, zapuštena vila u kojoj se ne može napraviti nikakav ozbiljniji zahvat jer su druge dvije etaže u vlasništvu braće Marasović. Za kompletnu rekonstrukciju fasade i ostalog tribali bismo se mi dogovoriti. Bilo bi idealno da je jedan vlasnik, ali što možemo. Ja sam razmišljao kako srediti svoj dio, da mi prostor tako ne stoji i propada. Mislija sam se između soba za turiste i konobe. Ali ima previše apartmana, a nema konoba di se može lipo, pošteno pojist. Ne ono da ti je na pjatu jedna mrva, nego prava, domaća hrana i poštena porcija. Bit će dobrog vina, a pršut će tamo biti najbolji u gradu. A konoba će se zvat' Pršut! – kazao nam je Kerum dodajući kako su njegovi radnici već šest mjeseci tamo i čiste etaže, pokušavaju "zakrpat što se zakrpat može".

- Evo baš sad se našao netko od susida kome to smeta. Sve smo fotografirali prije nego što smo počeli radit'. Spasija sam što se spasit' moglo. Sačuvali smo pločice, pa i prozore koje je odavno napala crvotočina i puštaju vlagu, a nismo ih minjali. Moga' sam i ja stavit plastiku ka' pola grada. Prominili smo samo stakla, 'ko mi to može zabranit', pa neću golubove puštat' unutra. Toaleti su bili katastrofa, ne možemo to tako ostavit'. Bili su konzervatori, ali nemaju oni šta vidit' tu, ništa nije uništeno, radimo pomalo jer sve je to osjetljiv, 'pimplav' posao. Nemaju oni što više tu ni dolazit, ja u svom prostoru mogu napravit što želim jer je nama u interesu da sve zakrpamo i stavimo prostor u funkciju. Bit će to jedna lipa konoba, prava dalmatinska konoba – kaže nam Kerum.

Radoslav Bužančić, šef Konzervatorskog odjela u Splitu kaže nam kako je problem samo nastao u proceduralnom smislu, zbog dokumentacije.

- Investitor po dostavi papirologije moći će normalno nastaviti radove. Nikakva šteta nije počinjena i nema potrebe stvarati tenzije. Konzervatori nemaju više što tamo odlaziti, a investitor ima pravo urediti interijer svog stana. Izdane su preporuke koje elemente u interijeru treba sačuvati jer su lijepi i značajni. Nekad u vlasničnom listu, pod rubrikom 'teret' može stajati da je nekretnina zaštićena, no vlasnici nekad propuste postupiti prema napomeni. Ali ponavljam, ništa nije sporno, stvorila se nepotrebna nervoza oko toga – kaže nam Bužančić.

Vila je inače izgrađena između 1910. i 1912. godine, a projektirao ju je inženjer Petar Senjanović za ravnatelja Zadružnog saveza Ivu Antičevića. Prema izvornom projektu, podrum je namjenjen za kuhinju i pomoćne prostorije dok su na prvom katu bili planirani uredi.