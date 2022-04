Kerum: Želim raskrinkati licemjernog Puljka i Ivoševića

Kandidat Hrvatske građanske stranke (HGS) za splitskog gradonačelnika i ovaj put biti će Željko Kerum, koji je dao izjave u subotu na splitskoj Rivi.

- Da, ja imam optužnicu jer sam bio na brodu sa svojom djecom kad je on rekao da sam ja zloćudni tumor. Mene je jedno od moje djece, Eleonora, pitala šta je to zloćudni tumor i mene to jako pogodilo. Ako mene osude, nemam pravo na nadmetanje i to je ok. Treba poštivat zakone' - rekao je Kerum.

Obrušio se na Puljka i Ivoševića.

- Ja nisam takav čovik da ću doć u Njemačku ili Italiju i reć da je to loša država. Da je bilo tko od nas rekao ili napisao te stvari što je govorio zamjenik od Puljka, dobio bi izgon, protjerivanje. Uvrijedio je Hrvate i Židove, a živi na hrvatskom tlu. Neću ponavljati pogrdne riječi ispred djeteta, inače bi, ali takav čovjek ne zaslužuje da živi na ovom tlu. Ako ti pljuješ po Hrvatskoj, pljuješ po Splitu, ne možeš tu živjet. Ako oni pobjede, to je žalosno za ovaj grad i za ovu državu - smatra bivši gradonačelnik.

- Želim da moja djeca odrastaju i odgajaju se u miru. Onaj tko će dat takvom čovjeku glas, neka razmisli. Mene to ne zanima, moja misija je da raskrinkam licemjernog Puljka i njegovog zamjenika kojeg štititi, a koji je fašista i šovinista. Narod mora to shvatit. Moja misija je da kažem što oni rade, netko mora stati pored toga, da je netko napravio ili napisao to šta je on napravio ne bi tu živio - rekao je.

Kerum navodi kako nije tema što on može ponuditi Splićanima ni hoće li ući u drugi krug, već da “ovi ljudi ne mogu voditi Split”.

Isto tako misli da većina u Gradskom vijeću neće dati ostavku, prenosi N1.

- Da ja nisam reagirao burno, a moram burno da bi me se primijetilo, naivni vijećnici bi potpisali sve ono što on traži. Nitko neće dat ostavku, on, ako je najavio neka je da, neka ide na izbore. Da je bio gospodin i čovjek koji predstavlja plemenit i lijep grad dao bi je onog trenutka kada je rekao to što je rekao. Ja sam pokušao sve da ukažem biračima da se radi o grabežljivcima, prevarantima i fašistu-šovinisti koji je vrijeđao Hrvate i Židove. Važno je da narod shvati da ovakvi ekstremisti ne mogu voditi Split. Gori ljudi, neljudi ne mogu bit od ovih. HDZ sam ja upozorio, suludo je da oni daju ostavke. Zašto? Neka se bira gradonačelnik, svi idu uz pobjednika. Vijeće nije uzrokovalo krizu, nego ovaj šovinista, zamjenik, ne želim mu spominjati prezime, sramotno je da je on uopće on tu - zaključio je Kerum.

Za Puljka i Ivoševića dodaje da su ekstremisti i bitno je da oni Grad ne vode.

