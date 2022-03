Pratite uživo: Ivica Puljak i Bojan Ivošević dali ostavke

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević održali su konferenciju za medije na kojoj su dali ostavke.

Do novih izbora, Split će voditi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, kao vršitelj dužnosti gradonačelnika Splita.

- Split ide na nove izbore. Bojan Ivošević nije teret, on je nosio teret bivše vlasti. U nove izbore idemo zajedno kao pobjednički tim. Zamjenik Ivošević i ja ćemo dati ostavke, a zamjenik Kuzmanić ostaje kao povjerenik do sljedećih izbora, on će se brinuti da hladni pogon funkcionira i neće sudjelovati u kampanji. Kao što ste vidjeli jučer, sve političke opcije se slažu da se raspusti Gradsko vijeće. Ja mislim da bi bilo dobro da to bude što prije, da idemo zajedno na izbore i da tako uštedimo novac poreznih obveznika - kazao je Puljak.

Doznaje se kako se dvojac na ovaj potez odlučio kako bi građani Splita odlučili žele li u idućem razdoblju promjene ili žele da vladaju HDZ, Kerum i SDP.

Istaknuo je kako ovo nije iznuđena ostavka jer, kako kaže, gradonačelnik je nesmjenjiv.

- Ja sam mogao odabrati da do kraja godine budem gradonačelnik i to ste možda navikli u hrvatskoj politici da se ljudi grčevito drže za fotelje, ja nisam takav čovjek. Ja se svojih građana ne bojim i ja ne želim biti gradonačelnik koji nema podršku svojih građana i ja sam siguran da je imam i sada - rekao je Puljak.

'Ja se svog zamjenika ne odričem'

- Dogradonačelnik nije niti ukrao, niti lagao, niti ikoga prevario. U ovakvim teškim odlukama ja se uvijek zapitam što je istina ili ne. Je li istina da je životno prijetio novinarkama? Ne. Ja li istina da je neprimjereno komunicirao? Je i to nismo opravdavali - istaknuo je te dodao da se svog zamjenika ne odriče.

Na upit je li pravo vrijeme za izbore zbog financijske situacije, istaknuo je kako je bolje izaći na izbore i pitati građane kakav grad žele.

- Troškovi tih izbora su minimalni i nekad je bolje napraviti minimalne troškove kako bi izabrali smjer budućnosti i smjer reda - tvrdi.

