Kerumov nećak dobio uvjetnu za arsenal oružja: 'Hobi sam naslijedio od djeda partizana'

Među oružjem su i klasici poput strojnica Thompson M1 A1, Špagin PPSh-41, Heckler & Koch MP5 SD te pištolja Walther PPK, kojeg je proslavio najpoznatiji britanski tajni agent James Bond

<p>Kao što je i priželjkivao, <strong>Josip Kerum</strong>, nećak <strong>Željka Keruma</strong>, ipak neće u zatvor zbog držanja velike količine oružja i streljiva. Sud u Splitu lani ga je osudio na godinu dana zatvora, a sud u Bjelovaru prihvatio je njegovu žalbu i preinačio presudu u uvjetnu osudu s rokom kušnje od tri godine. Smatraju da će to biti dovoljno da se ostvari svrha kažnjavanja, javlja <a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/nece-u-zatvor-sud-u-bjelovaru-dao-uvjetnu-kerumovom-necaku-za-arsenal-oruzja/67153" target="_blank">Dalmatinski portal</a>. </p><p>U prilog Kerumu išao je i stupanj kaznene odgovornosti, kao i to da iz utvrđenog činjeničnog stanja i njegove obrane proizlazi da se bavio skupljanjem oružja samo kao kolekcionar. </p><p>Tako su zaključili u u Bjelovaru jer je u kolekciji nađeno i veoma staro oružje, no sud u Splitu utvrdio je da je većina oružja novijeg datuma i da se ne radi o primjercima koje je okrivljeni naslijedio od djeda partizana. </p><p>U apartmanu na Čiovu pronađen je pravi arsenal: 11 strojnica, puškomitraljeza i automatskih pušaka, dvije poluautomatske puške, 10 pištolja, dva revolvera, zračni i plinski pištolj, bajunet, 71 spremnik, tri prigušivača, sedam doboša, 34 uloška za streljivo, 13.297 komada puščanog i pištoljskog streljiva, topnički projektil te dvije improvizirane eksplozivne naprave s mobitelima Samsung kao upaljačima. </p><p>Među oružjem su i klasici poput strojnica Thompson M1 A1, Špagin PPSh-41, Heckler & Koch MP5 SD te pištolja Walther PPK, kojeg je proslavio najpoznatiji britanski tajni agent James Bond. </p><p>Josip Kerum je na suđenju priznao držanje oružja. Kazao je da mu je to hobi koji je naslijedio od pokojnog djeda partizana s kojim je bio dosta vezan. Oružje Kerum ne vidi kao nešto što služi za nanošenje zla, već isključivo u kolekcionarskom smislu. Zato je, kazao je, nastojao doći do što više oružja i streljiva. Tvrdi da je većina oružja iz 2. Svjetskog rata i da uopće nije upotrebljivo. Nikada ni iz jednog oružja nije ispalio ni metak. Iskreno se i skrušeno pokajao i obećao da takvo što više neće ponoviti. Rekao je i kako je svjestan da se za ovakve stvari može završiti u zatvoru i da se nada da to ipak neće biti slučaj, piše <a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/nece-u-zatvor-sud-u-bjelovaru-dao-uvjetnu-kerumovom-necaku-za-arsenal-oruzja/67153" target="_blank">Dalmatinski portal</a>. </p><p>Kerumovu obranu kako većina arsenala potječe iz 2. Svjetskog rata demantirao je balistički i mehanoskopski nalaz Centra Ivan Vučetić. Utvrđeno je da je većina oružja ispravna, osim tri primjerka. Svjedok iz MUP-a istaknuo je kako je najopasnije oružje strojnica kalibra 9 milimetara, ekvivalent Uziju ili Škorpionu. Vrlo je ubojito, pogotovo ako se koristi uz prigušivač, naveo je. </p><p>Kao otegotne okolnosti Josipu Kerumu uzete su dosadašnja osuđivanost, kako zbog pet prekršaja Zakona o oružju, tako i zbog presude od godinu dana zatvora za 15 kilograma marihuane te okolnost da se radi o arsenalu oružja s nekoliko vrlo opasnih primjeraka uključujući i mobitele detonatore eksploziva. I to je u obzir uzeo sud u Bjelovaru i zaključio da je uvjetna kazna - dovoljna. </p>