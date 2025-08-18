Kijev: 'Naša raketa Flamingo ima Moskvu na dlanu; Rusi: 'Nećete biti jači od nas...'

Ukrajinska tvrtka FirePoint objavila je specifikacije i videozapise testnih i borbenih lansiranja svoje nove krstareće rakete Flamingo, objavio je ukrajinski portal Zrcalo tjedna kojem je proizvođač ustupio neke tehničke detalje. Naime, za raketu se doznalo 17. kolovoza kada je fotoreporter AP-a Jefrem Lukatsky objavio njezine fotografije na svojoj Facebook stranici.

Pojasnili su im kako su se fokusirali na tri ključna aspekta domaće krstareće rakete domet, veličinu bojeve glave te brzo raspoređivanje i lansiranje. Prema njima Flamingo ima bojevu glavu tešku 1150 kilograma i domet veći od 3000 kilometara. Tvrde i da je raketa otporna na rusko elektroničko ratovanje.

U komentarima za agenciju Ukrinform, predstavnik tvrtke pojasnio je da je maksimalna brzina rakete 950 kilometara na sat te da su rakete Flamingo otprilike pet puta jeftinije od Tomahawka. Navodno ih treba rasporediti samo 20-40 minuta prije lansiranja.

Dostupna video snimka prikazuje kako raketa koristi mali pojačivač na kruto gorivo kako bi postigla brzinu i visinu potrebnu za preuzimanje mlaznog motora. Lansiranja se izvode s kompaktnog mobilnog lansera. Ova sposobnost omogućuje ukrajinskim snagama da udare na ciljeve koji su prethodno bili izvan dometa njihovih sustava dugog dometa, uključujući i dronove dugog dometa koji su postali popularni zbog cijene i učinkovitosti. Tako se na meti nove rakete navodno našla i sama Moskva, ali i vojni ciljevi diljem Rusije.

Zrcalo navodi da su se rakete Flamingo već koriste protiv ciljeva unutar Rusije.

Osim ove rakete, FirePoint proizvodi dronove dugog dometa FP-1 te su u pogonu od 2024. FP-1 može nositi bojevu glavu do 120 kilograma na udaljenosti do 1600 kilometara.

Rusi, naravno, ne vjeruju u ukrajinske sposobnosti. Njihov general-pukovnik Vladimir Popov izjavio je za portal Info24 kako to neće ugroziti njihovu zemlju.

- Prerano je govoriti o pokretanju serijske proizvodnje Flaminga. Najvjerojatnije je još u fazi testiranja. Vjerujem da će im trebati najmanje šest mjeseci, pa čak i godinu da završe radove. Iako ta ukrajinska raketa predstavlja moguću opasnost za Rusiju. Mi ćemo poduzeti sve za neutralizaciju prijetnje, pa ne mogu slaviti - kaže Popov.