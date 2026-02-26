Obavijesti

RUSI SNAŽNO GAĐAJU

Dok padaju dronovi, u Ženevi se pregovara: Ukrajina i SAD o 800 milijardi dolara za obnovu

Dok padaju dronovi, u Ženevi se pregovara: Ukrajina i SAD o 800 milijardi dolara za obnovu
Volodimir Zelenski objavio da je Rusija lansirala 420 dronova i 39 projektila, a paralelno u Ženevi traju razgovori s američkim izaslanstvom o poslijeratnoj rekonstrukciji

Ukrajinski i američki dužnosnici u četvrtak su se sastali u Ženevi radi razgovora o poslijeratnoj obnovi unatoč zastoju mirovnih pregovora s Rusijom, koja je bespilotnim letjelicama i projektilima preko noći gađala infrastrukturu diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je Rusija lansirala 420 dronova i 39 projektila u još jednoj noći napada na energetsku i ostalu ključnu infrastrukturu. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a šteta je zabilježena u osam pokrajina, kazao je. Pregovori u Ženevi s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, počeli su nedugo nakon podneva, rekao je Rustem Umerov, čelnik ukrajinskog pregovaračkog tima.

Rekonstrukcija Ukrajine razorene borbama i ruskim zračnim napadima postala je bitan čimbenik u širim razgovorima o okončanju rata, koji je ovog tjedna ušao u petu godinu.

Kijev se nada da će tijekom narednih 10 godina privući oko 800 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava radi obnove zemlje.

"Temeljito ćemo proći kroz paket o prosperitetu: mehanizme za gospodarsku podršku i obnovu Ukrajine, instrumente za privlačenje ulaganja i okvire za dugoročnu suradnju", napisao je Umerov, čelnik ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, na društvenoj platformi X.

Dodao je da će pregovarački timovi također raspravljati o pripremama za nove trilateralne pregovore s Rusijom te da je Ukrajina "usredotočena na praktična rješenja".

Zelenskij je u srijedu kazao da je razgovarao s Trumpom s kojim se složio da bi iduća runda trilateralnih pregovora s Rusijom u ožujku trebala dovesti do sastanka čelnika zemalja radi rješavanja najosjetljivijih otvorenih pitanja.

"To je jedini način da se riješe sva kompleksna i osjetljiva te napokon okonča rat", kazao je Zelenskij nakon poziva s Trumpom, u kojem su Witkoff i Kushner također sudjelovali.

Prema najnovijoj procjeni Svjetske banke objavljenoj u ponedjeljak, trošak obnove ukrajinskog gospodarstva iznosi oko 588 milijardi dolara.

Sjedinjene Američke Države pritišću Ukrajinu da pronađe način za zaustavljanje najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, no pozicije Moskve i Kijeva su i dalje veoma udaljene.

Rusija tvrdi da Ukrajina mora predati preostalih 20 posto industrijalizirane i utvrđene istočne regije Donjeck kojima i dalje upravlja. Ukrajina kaže da neće odustati od teritorij nakon što su tisuće ljudi umrle braneći ga.

