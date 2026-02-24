Kijev odlikovao Plenkovića i Grlića Radmana: Premijer je dobio orden 'zeta Europe'...

Premijer Andrej Plenković u Kijevu je primio jedno od najviših ukrajinskih priznanja, Orden kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja ('zeta Europe'). Hrvatski premijer boravi u ukrajinskoj prijestolnici kako bi još jednom potvrdio političku i moralnu potporu Ukrajina, a odličje mu je uručeno nakon susreta s predsjednikom Volodimir Zelenski.

Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje te potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Plenković je poručio da ga ne doživljava kao osobno priznanje.

- To je na neki način priznanje cijeloj Hrvatskoj koja je stala uz Ukrajinu i njezin narod u protekle četiri godine, da smo im pomogli politički, ekonomski, vojno, humanitarno i u konačnici na međunarodnom planu. I zato to odličje doživljavam kao poruku hrvatskoj vladi i hrvatskom narodu - rekao je premijer.

Nije nevažno što je hrvatski premijer odlikovan upravo ordenom koji nosi ime Jaroslav Mudri, jednog od najvažnijih vladara srednjovjekovne Europe.

Jaroslav, knez Kijevska Rus iz 11. stoljeća, ostao je upamćen kao državnik koji je snažio institucije, gradio monumentalne katedrale i donio zakonik „Ruska pravda“, temelj pravnog poretka istočne Europe. No njegova moć nije bila samo vojna. Povijest ga pamti kao majstora diplomacije: njegove su se kćeri udavale za europske kraljeve, zbog čega je tadašnji Kijev prozvan „punicom Europe“.

Jaroslav je znao da budućnost njegova naroda leži u povezivanju s europskim svijetom, a ne u izolaciji. Zato je i ostao zapamćen kao vladar vizionar, koji je svoju državu utkivao u tkivo kontinenta. Danas ga kao svog praoca svojataju i Ukrajinci i Rusi. Ime Jaroslava Mudrog nosi i ruska fregata koja patrolira Baltičkim morem, a njegovo lice pojavljuje se na novčanici Ukrajine i Rusije.

Za Andrej Plenković ovo priznanje dolazi nakon desetljeća na čelu hrvatske Vlade i političke karijere koja je velikim dijelom oblikovana u Bruxellesu. Kao zastupnik u Europski parlament, gdje je bio i predsjednik izaslanstva za Ukrajinu, Plenković je rano profiliran kao jedan od prepoznatljivijih europskih političara iz srednje Europe.

Upravo je to iskustvo, uz kasniju snažnu potporu Ukrajini u najtežim trenucima ruske agresije, učvrstilo njegov status jednog od pouzdanijih partnera Kijeva.

Uz premijera, ukrajinsko priznanje primio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Kako je naveo u objavi, odličja je u povodu Dana neovisnosti Ukrajine dodijeljeno za doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori suverenitetu i humanitarnim aktivnostima.

Radman je priznanje opisao kao potvrdu snažnog partnerstva dviju država, podsjetivši pritom na hrvatsko ratno iskustvo.

- Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu snažnog i prijateljskog partnerstva između Hrvatske i Ukrajine, ali i kao podsjetnik na Domovinski rat kada sam primio odlikovanja od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Hrvatski narod izborio je slobodu nakon agresije te danas svojim iskustvom kao jedina članica Europske unije koja se uspješno obranila od agresije, želi nastaviti pružati političku, gospodarsku i humanitarnu potporu ukrajinskom narodu u borbi za slobodu - poručio je.