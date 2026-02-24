Obavijesti

News

PREKO JANAFA-A

Plenković iz Kijeva: Hrvatska može dugoročno opskrbljivati Mađarsku i Slovačku naftom

Piše HINA,
Plenković iz Kijeva: Hrvatska može dugoročno opskrbljivati Mađarsku i Slovačku naftom
Foto: x/andrej plenković

Premijer je pozvao Budimpeštu i Bratislavu da građanima pojasne kako opskrba energentima nije ugrožena i naglasio da JANAF osigurava stabilnu i pouzdanu isporuku nafte.

Hrvatska može osigurati dugoročnu i pouzdanu energetsku opskrbu Mađarskoj i Slovačkoj putem Jadranskog naftovoda, rekao je premijer Andrej Plenković u utorak u Kijevu, pozvavši Budimpeštu i Bratislavu da to kažu i svojim građanima.

"Što se tiče mogućnosti da Hrvatska u potpunosti opskrbljuje energetski i Mađarsku i Slovačku, tu nema nikakvih dilema i to govorimo našim partnerima - i Mađarima i Slovacima i Europskoj komisiji svo ovo vrijeme. Ono što je na stvari je da je do sada postojao komercijalni aranžman MOL-a i partnera u Rusiji da kupuju jeftiniju naftu iz Rusije koja naftovodom Družba direktno preko Ukrajine dolazi u rafinerije u Mađarsku i Slovačku", rekao je Plenković novinarima u Kijevu na četvrtu godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu.

Hrvatski premijer, čelnici Europske komisije i Europskog vijeća te lideri iz Danske, Švedske i Finske okupili su se u utorak u prijestolnici Ukrajine kako bi izrazili solidarnost Ukrajini, ali u tome na razini EU-a nisu ujedinjeni pošto su Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket sankcija Europske unije protiv Rusije, kao i plan financijske pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura. Razlog za taj potez je prekid isporuke ruske nafte naftovodom Družba kroz Ukrajinu.

Plenković je iz Kijeva pozvao "prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj" da "pojasne svojim građanima da nisu ugroženi u energetskom smislu, da svu naftu koju trebaju mogu organizirano dobiti preko JANAF-a, preko Hrvatske".

"Mi smo tu da njihova energetska opskrba bude dugoročna, stabilna, pouzdana, ne preko naftovoda koji je sekundaran, nego preko naftovoda koji može biti bez ikakvog problema primaran i jedini ako žele", naglasio je Plenković, koji je u Kijevu sudjelovao i na sastanku takozvane koalicije voljnih.

Dodao je da je njegov boravak u Ukrajini "signal hrvatske vlade, poruka solidarnosti s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, premijerkom Julijom Sviridenko, predsjednikom Vrhovne rade Ruslanom Stefančukom, ali prije svega s ukrajinskim narodom i ukrajinskom vojskom koja je u proteklih nekoliko godina pokazala da je obrambeni štit Europe i naših temeljnih vrijednosti, kao i međunarodnog prava".

Plenković je rekao da Hrvatska aktivno pomaže Ukrajini te da je vlada u veljači donijela odluke o daljnjoj potpori energetskom sektoru Ukrajine te nastavku potpore procesu razminiranja te zemlje. Smatra da je Hrvatska i danas poslala važnu poruku time što su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministrica zdravstva Irena Hrstić primili još jednu skupinu ukrajinskih ranjenika koja je došla na rehabilitaciju u Hrvatsku. 

Plenkoviću je nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom uručeno odlikovanje kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. 

"To je na neki način priznanje cijeloj Hrvatskoj koja je stala uz Ukrajinu i njezin narod u protekle četiri godine, da smo im pomogli politički, ekonomski, vojno, humanitarno i u konačnici na međunarodnom planu. I zato to odličje doživljavam kao poruku hrvatskoj vladi i hrvatskom narodu", rekao je premijer. 

