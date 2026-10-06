Kijev: Rusija je izgubila preko 1.500.000 vojnika, 12.000 tenkova, 25.000 oklopnjaka

Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine objavio je najnovije brojke o ruskim gubicima u Ukrajini. Prema najnovijem izvješću ukrajinskog Glavnog stožera, Rusija je od početka invazije krajem veljače 2022. godine izgubila oko 1.544.260 vojnika. Samo u posljednja 24 sata ruske su snage pretrpjele 1540 novih žrtava, tvrdi Kijev.

Foto: Ukrajinsko ministarstvo obrane

Rujan se pokazao kao posebno smrtonosan mjesec za rusku vojsku, u kojem su zabilježili više od 46 tisuća žrtava. Analitičari ističu da ruski mjesečni gubici već neko vrijeme premašuju stopu novačenja novih vojnika, što stvara veliki pritisak na njihov vojni sustav.

Uz ogromne ljudske gubitke, Ukrajinci tvrde da su uništili i goleme količine neprijateljske vojne opreme. Na popisu uništenog oružja nalazi se više od 12 tisuća tenkova, više od 25 tisuća oklopnih vozila, kao i na tisuće topničkih i protuzračnih sustava.

Centar za strateške i međunarodne studije procjenjuje da je omjer ljudskih gubitaka otprilike dva prema jedan, a možda čak i dva i pol prema jedan u korist Ukrajine. Iako Rusija izbjegava masovnu mobilizaciju, vlasti na razne načine, poput novačenja stranaca i zatvorenika, pokušavaju popuniti prazne redove.

Ukrajinski gubici

Kijev svoje vojne gubitke drži u strogoj tajnosti zbog operativne sigurnosti. Ipak, zapadni analitičari procjenjuju da su ukrajinske žrtve dosegle između 500 i 600 tisuća, od čega je do 140 tisuća poginulih u borbi.