Kijevski gradonačelnik traži od Njemačke rakete dugog dometa

U nedavnom intervjuu za dpa Kličko je rekao da je "jedno od najvažnijih pitanja" za njegovu zemlju hoće li Njemačka isporučiti tražene krstareće rakete Taurus.

"Mi branimo svoju zemlju. I zato trebamo Taurus. Možemo ga koristiti da uništimo rusku vojnu logistiku", rekao je. Dodao je da konačno očekuje pozitivnu odluku njemačke vlade.

Ukrajina je u svibnju prošle godine od njemačke vlade zatražila krstareće rakete Taurus, koje su vrlo precizne i imaju domet od 500 kilometara. Želi ih iskoristiti da pogodi ruske položaje i skladišta materijala daleko iza prve crte.

"Njemačka se konačno probudila i puno nam pomaže", rekao je Kličko o Scholzovoj ranoj suzdržanosti da Ukrajini pošalje druga moćna oružja.

No kancelarka je do sada blokirala isporuke Taurusa Ukrajini, navodno zbog zabrinutosti da bi ukrajinske snage mogle upotrijebiti to visokosposobno oružje za napad na osjetljive ruske ciljeve i time eskalirati napetosti između Njemačke i Rusije.

Kličko, bivši svjetski boksački prvak, također je apelirao na sve ostale saveznike da i dalje budu uz Ukrajinu.

Opisao je zastoj u američkom Kongresu u vezi s odobravanjem daljnje vojne pomoći Ukrajini kao "veliku prijetnju demokraciji".

"Ne smijemo izgubiti, jer će u protivnom cijeli demokratski svijet izgubiti", rekao je Kličko.