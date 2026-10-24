Kim na izletu u Kini: Na susret s premijerom preko novog mosta

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un stigao je u subotu u Kinu preko novoizgrađenog mosta između dviju susjednih zemalja, izjavio je dužnosnik južnokorejske vlade. Kim je stigao u Dandong preko novog mosta na rijeci Yalu, koji povezuje Sjevernu Koreju i Kinu, rekao je dužnosnik pod uvjetom anonimnosti jer nije ovlašten javno govoriti o tom pitanju.

Kineski premijer Li Qiang sastao se s Kimom u tom pograničnom gradu, rekao je drugi južnokorejski dužnosnik upoznat s posjetom, također pod uvjetom anonimnosti.

Kimov posjet odvija se dan uoči obljetnice kineskog uključivanja u Korejski rat, koji je trajao od 1950. do 1953.

Očekuje se da će se Kim nakon subotnjeg posjeta vratiti u Sjevernu Koreju, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap.

Južnokorejski dužnosnik upoznat s posjetom rekao je za Reuters kako je malo vjerojatno da će Kim posjetiti Peking uoči sastanaka na visokoj razini kineske Komunističke partije, koji počinju u ponedjeljak.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova još nije odgovorilo na upit za komentar.

Kina i Sjeverna Koreja ovog su mjeseca, nakon dugog odgađanja, otvorile Novi most na rijeci Yalu. Radi se o objektu dugom tri kilometra koji predstavlja njihov najvažniji kopneni granični prijelaz. Cilj je oživjeti trgovinu i gospodarsku razmjenu nakon godina zategnutih odnosa i poremećaja uzrokovanih pandemijom.

Kimov posjet u ovom trenutku uklapa se u aktualnu fazu tješnjih gospodarskih veza i učestalijih susreta na visokoj razini između Kine i Sjeverne Koreje, izjavio je Lu Chao, stručnjak za odnose Kine i Sjeverne Koreje s Akademije društvenih znanosti pokrajine Liaoning, kineskog vladinog istraživačkog instituta sa sjedištem u Shenyangu.

Očekuje se da će most olakšati transport teške opreme, sirovina i energenata koji su Sjevernoj Koreji potrebni za razvoj.

Ovo otvaranje najnoviji je znak otopljavanja odnosa između Pekinga i Pjongjanga, nakon što su se čelnici dviju zemalja u proteklih 13 mjeseci sastali na dva samita.