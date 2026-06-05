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Xi stiže u Sjevernu Koreju: Prvi posjet Kimu nakon 7 godina

Piše HINA,
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Xi stiže u Sjevernu Koreju: Prvi posjet Kimu nakon 7 godina
Foto: Alexander Kazakov

Kineski predsjednik Xi Jinping prvi put nakon gotovo sedam godina dolazi u Sjevernu Koreju, dok Peking pokušava učvrstiti utjecaj nad režimom Kim Jong Una

Kineski predsjednik Xi Jinping posjetit će Sjevernu Koreju od 8. do 9. lipnja, objavila je kineska državna agencija Xinhua u petak, što će biti njegov prvi posjet u gotovo sedam godina do kojeg dolazi u trenutku kada Peking nastoji ojačati veze s Pjongjangom. Objava slijedi nakon zasebnih samita na kojima je Xi prošlog mjeseca u Pekingu ugostio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump, koji se u svom prvom mandatu tri puta sastao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom, prethodno je rekao da bi bio spreman ponovno se sastati s njim. Xi će posjetiti Sjevernu Koreju na Kimov poziv, objavila je sjevernokorejska državna medijska agencija KCNA. Kim je bio gost na velikom vojnom mimohodu u Pekingu u rujnu prošle godine, putujući u kinesku prijestolnicu svojim prepoznatljivim zelenim oklopnim vlakom.

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Peking je radio na tome da Pjongjang, svog jedinog formalnog saveznika po ugovoru, privuče natrag u svoje okrilje, nakon što je pandemija COVID-19 zamrznula razmjene, a sjevernokorejski vođa produbio odnose s Moskvom slanjem vojnika i oružja za potporu ruskoj invaziji na Ukrajinu.

"Poruka koja se implicitno šalje s kineske strane jest... da smo mi i dalje glavni akter kada je u pitanju Sjeverna Koreja", rekao je John Delury, viši suradnik organizacije "Azijsko društvo". "Jedna od ciljanih publika je Rusija", dodao je.

Putnički vlakovi između Pekinga i Pjongjanga obnovljeni su u ožujku, nakon šestogodišnje obustave koja je počela s pandemijom, a Air China je kasnije ponovno pokrenuo letove između prijestolnica. Rezervacije su, međutim, ograničene na neke poslovne putnike i studente na razmjeni, dok su kineski turisti još uvijek isključeni.

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Prvo inozemno putovanje ove godine

Pjongjang će biti prvi Xijev posjet inozemstvu ove godine. Xi (72), čija putovanja u inozemstvo postaju sve rjeđa, posljednji je put putovao u inozemstvo krajem listopada kada je otišao u Južnu Koreju, gdje se također sastao s Trumpom.

„Na simboličnoj razini važno je da Xi prati što se događa u Pjongjangu“, rekao je Delury, koji je rekao da bi Xijev posjet objema Korejama u roku od godinu dana bio „velika pobjeda“ za poluotok.

„Postoji neka vrsta simetrije koju Kinezi vole održavati“ u vezi s dvjema Korejama, rekao je.

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Otkad je postao vrhovni kineski čelnik 2012. godine, Xi je do sada jednom posjetio Sjevernu Koreju, a dva puta Južnu Koreju. Također je putovao u Pjongjang 2008. godine kada je bio potpredsjednik, a Kimov otac - Kim Jong Il - bio je sjevernokorejski vođa.

Ovog tjedna, KCNA je izvijestila o Kimovoj posjeti novoj tvornici za proizvodnju nuklearnog materijala u kojoj je pozvao na „eksponencijalno“ širenje nuklearnog  arsenala Pjongjanga. Stručnjaci su povezali Kimov posjet lokaciji s nadolazećim sastankom s Xijem. 

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