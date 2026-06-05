Xi stiže u Sjevernu Koreju: Prvi posjet Kimu nakon 7 godina

Kineski predsjednik Xi Jinping posjetit će Sjevernu Koreju od 8. do 9. lipnja, objavila je kineska državna agencija Xinhua u petak, što će biti njegov prvi posjet u gotovo sedam godina do kojeg dolazi u trenutku kada Peking nastoji ojačati veze s Pjongjangom. Objava slijedi nakon zasebnih samita na kojima je Xi prošlog mjeseca u Pekingu ugostio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump, koji se u svom prvom mandatu tri puta sastao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom, prethodno je rekao da bi bio spreman ponovno se sastati s njim. Xi će posjetiti Sjevernu Koreju na Kimov poziv, objavila je sjevernokorejska državna medijska agencija KCNA. Kim je bio gost na velikom vojnom mimohodu u Pekingu u rujnu prošle godine, putujući u kinesku prijestolnicu svojim prepoznatljivim zelenim oklopnim vlakom.

Peking je radio na tome da Pjongjang, svog jedinog formalnog saveznika po ugovoru, privuče natrag u svoje okrilje, nakon što je pandemija COVID-19 zamrznula razmjene, a sjevernokorejski vođa produbio odnose s Moskvom slanjem vojnika i oružja za potporu ruskoj invaziji na Ukrajinu.

"Poruka koja se implicitno šalje s kineske strane jest... da smo mi i dalje glavni akter kada je u pitanju Sjeverna Koreja", rekao je John Delury, viši suradnik organizacije "Azijsko društvo". "Jedna od ciljanih publika je Rusija", dodao je.

Putnički vlakovi između Pekinga i Pjongjanga obnovljeni su u ožujku, nakon šestogodišnje obustave koja je počela s pandemijom, a Air China je kasnije ponovno pokrenuo letove između prijestolnica. Rezervacije su, međutim, ograničene na neke poslovne putnike i studente na razmjeni, dok su kineski turisti još uvijek isključeni.

Prvo inozemno putovanje ove godine

Pjongjang će biti prvi Xijev posjet inozemstvu ove godine. Xi (72), čija putovanja u inozemstvo postaju sve rjeđa, posljednji je put putovao u inozemstvo krajem listopada kada je otišao u Južnu Koreju, gdje se također sastao s Trumpom.

„Na simboličnoj razini važno je da Xi prati što se događa u Pjongjangu“, rekao je Delury, koji je rekao da bi Xijev posjet objema Korejama u roku od godinu dana bio „velika pobjeda“ za poluotok.

„Postoji neka vrsta simetrije koju Kinezi vole održavati“ u vezi s dvjema Korejama, rekao je.

Otkad je postao vrhovni kineski čelnik 2012. godine, Xi je do sada jednom posjetio Sjevernu Koreju, a dva puta Južnu Koreju. Također je putovao u Pjongjang 2008. godine kada je bio potpredsjednik, a Kimov otac - Kim Jong Il - bio je sjevernokorejski vođa.

Ovog tjedna, KCNA je izvijestila o Kimovoj posjeti novoj tvornici za proizvodnju nuklearnog materijala u kojoj je pozvao na „eksponencijalno“ širenje nuklearnog arsenala Pjongjanga. Stručnjaci su povezali Kimov posjet lokaciji s nadolazećim sastankom s Xijem.

Prije putovanja u Peking u rujnu, Kim je pregledao planove za novu interkontinentalnu balističku raketu "Hwasong-20".

