Sjeverna Koreja i Rusija otvorile prvi cestovni most, jačaju veze

Sjeverna Koreja i Rusija otvorile su u ponedjeljak u pažljivo koreografiranom prikazu prijateljstva svoj prvi cestovni most koji se proteže preko rijeke Tumen i koji obje strane smatraju važnom prekretnicom u svom produbljivanju strateškog partnerstva.

Prvi kamioni ukrašeni zastavama prešli su preko 1 km dugog mosta s dvije trake dok su se ruski premijer Mihail Mišustin i sjevernokorejski premijer Pak Thae Song uključili ⁠videovezom kako bi se obratili radnicima i vladinim dužnosnicima obiju zemalja.

Izgradnja novog mosta, o kojem se godinama raspravljalo, započela je u travnju prošle godine nakon što je projekt dogovoren tijekom posjeta predsjednika Vladimira Putina Sjevernoj Koreji 2024. Već postoje izravne zračne i željezničke veze između Moskve i Pjongjanga, ali do ​ponedjeljka nije postojala odgovarajuća cestovna veza. Umjesto toga, od 1959. godine, po posebnom dogovoru, na obližnjem željezničkom mostu, desetljećima jedinom graničnom prijelazu, postavljane su daske za prelazak vozila preko granice između dviju država.

"Uvjeren sam da će širenje prekogranične prometne infrastrukture dati snažan poticaj za daljnji razvoj trgovinske, gospodarske, znanstvene, tehnološke i kulturne suradnje", rekao je Mišustin, koji je rekao da su veze između Moskve i Pjongjanga "na neviđeno visokoj razini" i nazvao otvaranje mosta "istinski povijesnim događajem".

Izgradnja mosta nije samo inženjerski projekt, rekao je, već "novi simbol ⁠prijateljstva".

Mišustin je rekao da će do 300 vozila moći prijeći svaki dan ⁠i da će most biti povezan s ruskom federalnom cestovnom mrežom i imati lak pristup prometnom koridoru koji ide od dalekoistočnog grada Vladivostoka do St Petersburga. Kamioni bi odmah počeli koristiti most za prijevoz tereta, rekla je ruska vlada. Krajem ove godine most bi bio u punoj funkciji i mogao bi se koristiti i za putnički promet.

Most je izgrađen u blizini postojećeg "Mosta prijateljstva", željezničkog mosta koji je pušten u rad 1959. godine nakon Korejskog rata. Simbolično, novi most je nazvan po Jakovu Novičenku, vojniku Crvene armije kojem Pjongjang pripisuje zasluge da je zaštitio život prvog sjevernokorejskog vođe Kim Il Sunga 1946. ‌kada je na njega i druge bačena granata.

Most je pokazao da su saveznici uspostavili ključnu infrastrukturu za proširenje gospodarske suradnje, uključujući razmjenu među ljudima, turizam i trgovinu robom, izvijestio je u utorak sjevernokorejski državni medij KCNA.

Veze između dviju zemalja ojačale su od početka rata u Ukrajini 2022., a Pjongjang je poslao tisuće vojnika u rusku regiju Kursk kako bi pomogli u odbijanju ukrajinske invazije 2024. godine.

Mišustin je to spomenuo u svom govoru u ponedjeljak, govoreći o "korejskim herojima ‌koji su nedavno borili rame uz rame s našim vojnicima i branili rusko tlo".

Most naglašava koliko ekonomske sankcije protiv Sjeverne Koreje postaju besmislene, rekao je Lim Eul-chul, profesor na Institutu za dalekoistočne studije Sveučilišta Kyungnam sa sjedištem u Južnoj Koreji.

"Dok Sjeverna Koreja pokušava maksimizirati vlastite interese, Rusija je osigurala izravnu cestovnu rutu za prijevoz vojnih zaliha, streljiva i ljudstva, uključujući trupe, za svoj dugotrajni rat u Ukrajini."