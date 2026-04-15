Obavijesti

News

Komentari 3
POTVRDIO ŠEF IAEA-E

KIM SE NE ŠALI Sjeverna Koreja povećava kapacitete za svoju proizvodnju nuklearnog oružja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KCNA

Sjeverna Koreja sredinom je prošlog tjedna ispalila više balističkih projektila prema moru uz svoju istočnu obalu, priopćila je tada južnokorejska vojska, čime su dodatno splasnule nade Seula u smanjenje napetosti

Sjeverna Koreja značajno je povećala svoje kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja, rekao je u srijedu glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi.

Čelnik UN-ove agencije za nuklearnu energiju potvrdio je brzi porast aktivnosti u reaktoru od pet megavata, jedinici za preradu, lakovodnom reaktoru i drugim postrojenjima u sjevernokorejskom nuklearnom kompleksu Yongbyon, dodajući da se nuklearni arsenal zemlje procjenjuje na nekoliko desetaka bojnih glava.

Sjeverna Koreja sredinom je prošlog tjedna ispalila više balističkih projektila prema moru uz svoju istočnu obalu, priopćila je tada južnokorejska vojska, čime su dodatno splasnule nade Seula u smanjenje napetosti.

Zajednički stožer južnokorejske vojske (JCS) naveo je da su neidentificirani projektili lansirani 8. travnja oko 8:50 ujutro iz područja u blizini Wonsana, na istočnoj obali Sjeverne Koreje.

Projektili su preletjeli oko 240 kilometara, a južnokorejske i američke vlasti najavile su provedbu detaljne analize lansiranja. Južna Koreja također je priopćila da je i dan ranije detektirano lansiranje sumnjivog balističkog projektila iz područja blizu Pjongjanga.

Predsjednički ured u Seulu sazvao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ocijenivši lansiranja provokacijom i kršenjem rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, te pozvao Pjongjang da prekine s takvim testovima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026