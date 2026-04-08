KIM SE NE ZEZA Sjeverna Koreja ispalila balističke projektile

Sjeverna Koreja u srijedu je ispalila više balističkih projektila prema moru uz svoju istočnu obalu, priopćila je južnokorejska vojska, dan nakon što je zabilježeno još jedno lansiranje, čime su dodatno splasnule nade Seula u smanjenje napetosti.

Zajednički stožer južnokorejske vojske (JCS) naveo je da su neidentificirani projektili lansirani oko 8:50 ujutro iz područja u blizini Wonsana, na istočnoj obali Sjeverne Koreje.

Projektili su preletjeli oko 240 kilometara, a južnokorejske i američke vlasti provode detaljnu analizu lansiranja. Južna Koreja je također priopćila da je dan ranije detektirano lansiranje sumnjivog balističkog projektila iz područja blizu Pjongjanga.

Predsjednički ured u Seulu sazvao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ocijenivši lansiranja provokacijom i kršenjem rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, te pozvao Pjongjang da prekine s takvim testovima.

Prema južnokorejskoj novinskoj agenciji Yonhap, projektil lansiran u utorak letio je prema istoku, ali je u ranoj fazi pokazao znakove nepravilnosti i nestao s radara, što upućuje na mogući neuspjeh nakon lansiranja.

Južna Koreja obično brzo objavljuje ovakve testove jer balistički program Sjeverne Koreje krši rezolucije UN-a. Pjongjang, međutim, odbacuje ta ograničenja, tvrdeći da mu uskraćuju suvereno pravo na samoobranu.

Najnovija lansiranja uslijedila su nakon izjave visokog sjevernokorejskog dužnosnika koji je jasno dao do znanja da Pjongjang ne vidi promjenu u svom neprijateljskom stavu prema Seulu, unatoč nadama u smirivanje odnosa.

Jang Kum Chol iz sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova poručio je da Južna Koreja gaji iluzije ako vjeruje da će je Pjongjang smatrati nečim drugim osim neprijateljem. "Identitet Republike Koreje, države koja je najneprijateljskija prema Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, ne može se promijeniti nikakvim riječima ni postupcima", prenijela je njegove riječi državna agencija KCNA.

Ta izjava je u suprotnosti s ranijim tonom iz Pjongjanga, koji je u ponedjeljak ocijenio da je južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung "vrlo razborito" izrazio žaljenje zbog ranijih upada dronova. Neki su u Seulu to protumačili kao rijedak znak popuštanja napetosti između dviju država, koje su tehnički još uvijek u ratu nakon sukoba iz 1950.–1953., završenog primirjem. No Jang je pojasnio da je izjava Kim Yo Jong, sestre sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, zapravo bila upozorenje, a ne znak dobre volje.