Južnokorejski predsjednik izrazio žaljenje zbog upada dronova u Sjevernu Koreju

Južnokorejski predsjednik u ponedjeljak je izrazio žaljenje zbog upada dronova na teritorij Sjeverne Koreje ranije ove godine, opisavši to kao čin neodgovornih pojedinaca i naglasivši predanost Seula sprječavanju budućih incidenata.

"Izražavamo žaljenje Sjevernoj Koreji zbog činjenice da su nepotrebne vojne napetosti uzrokovane neodgovornim i nepromišljenim postupcima nekih pojedinaca“, rekao je predsjednik Lee Jae Myung na sastanku kabineta vlade.

Lee je rekao da je istraga južnokorejskih vlasti otkrila da su u slučaj bili uključeni zaposlenik Nacionalne obavještajne službe i aktivni vojni dužnosnik, dodajući da ustav zabranjuje pojedinačne provokacije protiv Sjeverne Koreje.

Pjongjang je u siječnju objavio da su dronovi poslani iz Južne Koreje narušili njegov zračni prostor, optužujući Seul za ozbiljnu provokaciju.

Južna Koreja je negirala bilo kakvu vojnu umiješanost i pokrenula zajedničku vojno-policijsku istragu, epilog koje je optužnica protiv Južnokorejca zbog kršenja zakona o zrakoplovstvu i nacionalnoj sigurnosti, uslijed neovlaštenog korištenja i letova dronova.

Sjeverna Koreja je oborila dronove koji su doletjeli na njen teritorij, a uslijed povećanih napetosti posljednjih mjeseci proglasila je Južnu Koreju "najneprijateljskijom" državom.