Kim se opet zaigrao: Sjeverna Koreja lansirala dvije probne krstareće rakete dugog dometa

Tijekom vježbe održane u nedjelju sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadgledao je operacije i pozvao na "neograničen i održiv" razvoj nuklearnih snaga svoje zemlje, izvijestila je novinska agencija KCNA

Sjeverna Koreja izvela je dva probna lansiranja krstarećih raketa dugog dometa na moru, izvijestili su državni mediji u ponedjeljak.

Tijekom vježbe održane u nedjelju sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadgledao je operacije i pozvao na "neograničen i održiv" razvoj nuklearnih snaga svoje zemlje, izvijestila je novinska agencija KCNA.

Agencija je najprije izvijestila o jednom probnom lansiranju, ali je naknadno spomenula dva projektila ispaljena iznad Žutog mora.

Južnokorejska vojska rekla je da je detektirala lansiranje više projektila iz regije Sunan, blizu Pjongjanga, objavila je agencija Yonhap.

Sjeverna Koreja provela je testiranje balističke rakete 6. studenog, nešto više od tjedan dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump, koji je bio posjetio regiju, izrazio interes za sastanak sa sjevernokorejskim vođom. Pjongjang nije odgovorio na tu ponudu.

PODMORNICA Svijet u strahu. Kim Jong Un posjetio crvenu nuklearnu grdosiju od 8700 tona
Svijet u strahu. Kim Jong Un posjetio crvenu nuklearnu grdosiju od 8700 tona

Trump je također odobrio južnokorejski plan za izgradnju podmornice na nuklearni pogon.

Analitičari vjeruju da bi taj plan mogao izazvati agresivan odgovor Pjongjanga.

Sjeverna Koreja je posljednjih godina značajno intenzivirala svoja testiranja raketa. 

Od neuspjeha samita Kim Jong Una i Trumpa 2019. o denuklearizaciji i ublažavanju sankcija, Sjeverna Koreja se više puta predstavljala kao "nepovratna" nuklearna sila.

