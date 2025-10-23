Obavijesti

PAST ĆE DOGOVOR?

Kina je potvrdila trgovinski sastanak s SAD-om u Maleziji

Kina i Sjedinjene Američke Države namjeravaju u Maleziji nastaviti pregovore o aktualnom trgovinskom i carinskom sukobu, priopćilo je u četvrtak ministarstvo trgovine u Pekingu

Potpredsjednik vlade He Lifeng putovat će s delegacijom od 24. do 27. listopada u Maleziju, gdje su planirani trgovinski razgovori s američkim predstavnicima, među kojima su ministar financija Scott Bessent i trgovinski predstavnik Jamieson Greer. Sastanak je zakazan samo nekoliko dana prije očekivanog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, uoči summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) koji počinje krajem listopada u južnokorejskom gradu Gyeongjuu.

Trump očekuje dogovor o "svemu"

Trump je prethodnog dana u Bijeloj kući ponovno najavio sastanak s Xijem i nagovijestio trgovinski sporazum. "Mislim da ćemo postići dogovor", rekao je novinarima.

Peking još nije potvrdio sastanak između Xija i Trumpa.

"Mislim da ćemo postići dogovor o svemu", rekao je Trump. Posebno je spomenuo rijetke zemlje, soju, poljoprivrednike i nuklearnu energiju.

Popis sporova između dviju zemalja je dug. Primjerice, Kina već neko vrijeme zahtijeva dozvole za izvoz sirovina poput važnih rijetkih zemalja, područje na kojem je praktički izvojevala monopol, što je uzrokovalo goleme poteškoće industriji u inozemstvu.

Osim toga, kineska kupovina soje iz SAD-a naglo je pala, čime su američki poljoprivrednici izgubili jednog od svojih glavnih kupaca.

