Kina optužuje EU da podržava terorizam: 'Postoji dobro i zlo'

Kina je oštro reagirala u srijedu kada je Europski parlament nominirao zatvorenog ujgurskog intelektualca i aktivista Ilhama Tohtija za nagradu Saharov za ljudska prava, optuživši tu instituciju da "podržava terorizam".

Kinesko pravosuđe je 2014. je zbog separatizma na doživotni zatvor osudilo Ilhama Tohtija, člana muslimanske ujgurske zajednice, većinske u Xinjiangu, velikoj regiji na sjeverozapadu Kine.

"Na predavanjima je javno hvalio ekstremiste koji su počinili teroristička djela", upozorio je u srijedu na konferenciji za novinare Geng Shuang, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova.

The Uyghur economist Ilham Tohti, sentenced to life imprisonment on separatism-related charges, is fighting for the rights of China’s Uyghur minority.#SakharovPrize pic.twitter.com/mukH700mQV