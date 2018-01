Kina: SAD prekršio suverenitet Kine u Južnom kineskom moru

Američki razarač ovaj mjesec je plovio pored sprudi Scarborough, sporne lagune u Južnome kineskome moru na koju pravo polaže Kina, rekli su američki dužnosnici u subotu a Peking je najavio da će poduzeti "potrebne mjere" da zaštiti svoj suverenitet.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je razarač USS Hopper naoružan projektilima uplovio unutar 12 nautičkih milja kod otoka Huangyana, u prostor poznatiji kao laguna Scarborough, na koji prava polažu i Filipini, povijesni saveznici SAD-a.

To je najnovija američka mornarička operacija koja se odvija u vrijeme kada čak i administracija američkoga predsjednika Donalda Trumpa traži kinesku suradnju u rješavanju problema sjevernokorejskoga nuklearnog programa i pokusnog ispaljivanja projektila.

Dvojica američkih dužnosnika potvrdila su da je USS Hopper plovio unutar 12 milja od lagune Scarborough, glavnoga ribolovnog područja zahvaljujući obilnom ulovu i mirnim vodama.

Stalno prisutna s velikim brodovima obalne straže, Kina je blokirala lagunu Scarborough više od četiri godine no okončala je to u listopadu 2016. na zahtjev filipinskoga predsjednika Rodriga Dutertea, koji je rekao da to šteti filipinskim ribarima.

Američki dužnosnici, koji su željeli ostati anonimni, rekli su da je ophodnja bila u skladu s međunarodnim pravom te da je to bio "nedužan prolaz" u kojem su ratni brodovi priznali teritorijalno more brzo ga prošavši bez zaustavljanja.

Dvanaest nautičkih milja međunarodno je priznat teritorijalni limit.

Premda je smještena unutar filipinskih 200 nautičkih milja ekskluzivne ekonomske zone, međunarodni sud je 2016. presudio da je sprud Scarborough tradicionalno ribolovno područje na koje ni jedna zemlja nema isključivo pravo na njegovo korištenje.

Američka vojska rekla je da izvodi operacije slobodne plovidbe širom svijeta uključujući područja na koja prava polažu saveznici te da je to odvojeno od političkih razmatranja.