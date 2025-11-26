Obavijesti

News

Komentari 1
NAPETA SITUACIJA

Kina upozorava: 'Suzbit ćemo sve strane pokušaje miješanja u situaciju oko Tajvana'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kina upozorava: 'Suzbit ćemo sve strane pokušaje miješanja u situaciju oko Tajvana'
3
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

Peking smatra Tajvan svojim teritorijem i nije isključio uporabu sile kako bi ga nadzirao

Kina je u srijedu upozorila da će "suzbiti" sve strane pokušaje miješanja u stanje oko Tajvana, nakon što je Japan najavio planove za postavljanje projektila na otoku u blizini demokratski upravljanog Tajvana.

"Imamo čvrstu volju, snažnu odlučnost i snažnu sposobnost obraniti naš nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet", rekao je Peng Qingen, glasnogovornik kineskog Ureda za poslove s Tajvanom, na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o planiranom raspoređivanju. "Suzbit ćemo svako strano miješanje."

Peking smatra Tajvan svojim teritorijem i nije isključio uporabu sile kako bi ga nadzirao. Vlada otoka odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu i kaže da samo narod Tajvana može odlučivati ​​o svojoj budućnosti. „Japansko raspoređivanje navalnoga oružja u područjima uz kinesku regiju Tajvan izuzetno je opasno, namjerno stvara regionalne napetosti i izaziva vojni sukob“, rekao je Peng.

Tajvanski predsjednik će predložiti dodatnih 40 milijardi dolara obrambene potrošnje

Tajvan će uvesti dodatni obrambeni proračun od 40 milijardi dolara kako bi naglasio svoju odlučnost da se brani, izjavio je predsjednik Lai Ching-te u Washington Postu.

"Ovaj znatan paket ne samo da će financirati važne nove nabave naoružanja od Sjedinjenih Država, već će i znatno poboljšati asimetrične sposobnosti Tajvana", napisao je u članku koji je objavljen u utorak po američkom vremenu.
 "Time želimo ojačati odvraćanje uvođenjem većih troškova i neizvjesnosti u donošenje odluka Pekinga o upotrebi sile."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije
Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'
'TO MU SE NEĆE SVIDJETI'

Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'

Glazbenik je zatim stranku Možemo! ranije nazvao sektom, a gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025