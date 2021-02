Dok koračamo kroz neograđeno dvorište prema prekrasnoj obiteljskoj kući u čakovečkom prigradskom naselju Novo Selo Rok, kroz otvorena balkonska vrata do nas dopire predivan ženski glas uz klavirsku pratnju. Prije nego što pozvonimo, zaustavljamo se na trenutak i uživamo u pjesmi na nama nepoznatom jeziku.

Pogledajte video: Kineskinja u Međimurju

Na vratima nas je dočekao 39-godišnji Ivan Paman, koji nam je nakon riječi dobrodošlice kazao kako smo ih iznenadili jer smo došli desetak minuta prije dogovorenog termina.

U golemom dnevnom boravku koji je ukusno uređen dočekala nas je Ivanova 34-godišnja supruga Cui Shasha, držeći u naručju osamnaestomjesečnog Iliju, dok se četverogodišnja Isabel pokušala sakriti iza majčinih leđa.

Znali smo da je riječ o hrvatsko-kineskoj obitelji, ali nas je iznenadio pozdrav gospođe Šaše, kako se čita njezino ime, koja nam je hrabro pružila ruku te nas pozdravila na čistom hrvatskom jeziku.

- Dobro došli u našu obitelj i osjećajte se ugodno - kazala je gospođa Shasha.

Do te obitelji doveo nas je glas da je riječ o ženi koja je zbog ljubavi ostavila svoju glazbenu karijeru koja je u matičnoj zemlji bila u usponu.

Sviramo i pjevamo zajedno

Dok smo ugodno ćaskali, a naša prekrasna domaćica milim glasom nas je ponudila čajem, predajući “paket” u ruke ocu, jer se mali Ilija u ovo vrijeme pandemije, izgleda, baš i nije navikao na strance, pa nas je u čudu gledao, gotovo ne dišući.

Isabel je “pobjegla” na drugu stranu prostorije i potražila svoju lutku koju je dobila od djeda i bake iz daleke Kine.

- Volim povremeno u poslijepodnevnom opuštanju, kad smo svi na okupu, zasvirati i zapjevati jer sam ja odrasla u takvom ambijentu - pojasnila nam je gospođa Cui, koja je pjevačica te ujedno svira violinu i klavir.

Njen melodični glas jednostavno obara s nogu.

Upravo je njezin melodični glas bio zvuk koji je u dalekoj Kini u jednom noćnom lokalu privukao budućeg supruga Ivana, koji je kao informatičar često boravio u toj zemlji.

- Dolazio je gotovo mjesec dana svaku večer i naravno da sam primijetila stranca. Upoznao nas je jedan moj poznanik i dala sam mu broj telefona jer je on dobro govorio engleski i željela sam kroz razgovore i ja što bolje ovladati tim jezikom - kazala nam je gospođa Shasha, povremeno pogledavajući supruga, koji je smiješkom pokazivao da je sve korektno rekla na jeziku koji uči pet godina, od kada je došla u Međimurje.

Uh, težak je taj hrvatski

Suprug Ivan kazao nam je kako je on odmah kad je čuo njezino solo pjevanje, dok se pratila na klaviru, znao da je to ono za čime mu srce žudi. On je također sklon glazbi, ali za razliku od supruge, koja je violinu počela svirati sa šest godina i klavir godinu dana kasnije, on je samouk. Ubrzo su prohodali i, kako to biva, Amorova strijela “probila” je oba srca. Isprva je djevojka često pratila dečka po Kini jer je on u toj nama dalekoj i nepoznatoj zemlji ukupno proveo gotovo četiri godine uz povremene odlaske.

- Kad je zasvirala violinu, podsjetila me na Vanessu Mae. Toliko me očarala glazba, ali i glas, jer je moja supruga pjevačica, a potom umjetnica na klaviru i violini - s ponosom nam priča suprug dok se u njegovu naručju opustio maleni Ilija, koji nas je sad već doživljavao kao stare znance.

Naša domaćica odjednom je ustala od stola i kazala da moramo probati zagorske štrukle te uz pomoć supruga pojasnila kako želi da mi kao stranci ocijenimo kako je ovladala i kuhinjom u novoj državi.

Dok smo jeli štrukle, koji su doista bili ukusni, ona je napeto čekala što će “komisija” reći. Nismo se zadržali samo na jednom nego smo kao “neovisna komisija” kolega i ja probali još po koji komad da bismo mogli donijeti ocjenu.

Čista petica, i bez podizanja kuhače, prstima i punim ustima stavili smo do znanja što mislimo. Ozarena lica kazala nam je da joj je to najbolja pohvala te da možemo probati i krpice sa zeljem što je pripremila za ručak.

No iz pristojnosti smo odbili.

Želi nastupiti na festivalu

- Hrvatski jezik vrlo je težak i svakodnevno ga učim, isto tako naučila sam velik dio tradicionalne kuhinje u novoj domovini. Nekako se najbolje osjećam u ‘koži’ pjevačice i glazbenice - kaže nam Cui.

Zamolili smo je da nam nešto otpjeva uz vlastitu pratnju na klaviru. Dok je sjedala za klavir i udarila prvu dirku, kći Isabel ostavila je lutku i prišla sasvim blizu majke.

- U svojoj sam obitelji treća glazbenica. Djed je svirao nekoliko instrumenata, kao i otac. Uz to, djed je dirigirao orkestrom. No ljubav je bila jača i dovela me u novu zemlju. Nakon nekoliko godina života ovdje mogu samo reći da vi domaći možda niste ni svjesni koliko je Hrvatska predivna. Ovo je moj novi dom - kaže Kineskinja, koja zaista iznimno dobro govori hrvatski.

- Svakodnevno vježbam i nadam se da ću jednog dana, kad ovladam korektno jezikom, nastupiti i na nekom festivalu - dodala je Cui

Shasha, pjevačica, pijanistica i violinistica koja je svoj dom i ljubav našla u pitomome Međimurju. Na rastanku nam je rekla da s djecom komunicira na hrvatskom jeziku, ali i na svome materinjem jeziku, dodajući kako se nada da će Isabel, koju glazba jako zanima i koja već pomalo zna kineski i engleski, nastaviti glazbenu tradiciju koju je sa sobom u Hrvatsku donijela prelijepa gospođa Cui Shasha. Na izlasku iz dvorišta mahnuli smo hrvatskoj Vanessi Mae i njezinu suprugu.

Uistinu, predivno je vidjeti kad stranci zavole Hrvatsku kao da je njihova.