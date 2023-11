Kinesko ministarstvo: 'Učinit ćemo sve da obnovimo mir na palestinskim teritorijima'

ŽUTI TAKSI BOAT

Luda pozadina snimke iz Splita! Taksistica: Čekala sam da prođe val pa gas. On je išao na kavu...

U nedjelju smo objavili nevjerojatnu snimku iz Splita i borbu žutog taksija s podivljalim valovima i olujnim jugom. Kako piše Dalmatinski portal, vozačica taksija sa snimke je Neri Z., a vozila je starijeg gospodina s invaliditetom, inače stalnog klijenta koji godinama odlazi na Bačvice kako bi uživao u kavi i moru. Gospodin se teško kreće i uz pomoć hodalice i vozačica ga je, s obzirom na vrijeme, htjela dovesti skroz do kafića. No u tom trenutku krenuli su veliki valovi. Kafić nije radio. Vozačica je opisala kako je ostala smirena, ali da je znala što radi. Čekala je da prođe val pa krenula i tako cijelim putem do sigurnog. Dodaje kako je i napojnica bila dobra i da je gospodin uvijek velikodušan.