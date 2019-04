Kinezi navalili i podižu cijenu: Uskoro poskupljuje svinjetina

Dramatično priopćenje zbog enormnog povećanja cijena svinjetine za više od 30 posto poslalo je krovno udruženje europskih prerađivača mesa CLITRAVI. Procijenili su da ovo nije privremeni cjenovni šok nego da će imati dugoročne posljedice za cijelo tržište EU.

Prenio nam je to Branko Bobetić, direktor interesne grupacije Croatiastočar, koji kaže da je to posljedica velikog izvoza svinjetine u Kinu.Ta je ogromna zemlja morala eutanazirati milijun krmača (važnih za reprodukciju) zbog svinjske kuge te je od izvoznika postala uvoznik.

- Europska su se skladišta ispraznila zbog Kine. Zato su krajem ožujka i početkom travnja pojedine kategorije svinjetine poskupjele, a najviše meso za preradu - kaže Bobetić. To se još ne osjeti na našem tržištu, ali bi nas poskupljenje moglo zapljusnuti nakon Uskrsa, kad se potroše zalihe kupljene po nižoj cijeni. Potvrđuju to podaci iz Ministarstva poljoprivrede, prema kojima su cijene svinjskih trupova klase E u prva tri mjeseca ove godine bile niže nego u isto vrijeme 2017. godine. Tad je svinjetina koštala najviše u posljednjih pet godina.

Lovimo 'rekorde'

No ako se pogledaju podaci Tržišnog centralnog informacijskog sustava, blagog poskupljenja ipak ima. Prosječna cijena kilograma vratine bez kostiju u našim mesnicama prošli tjedan bila je 38,96, a na početku godine 36,56 kuna. Dakle, poskupjela je gotovo 2,50 kuna. Vratina s kostima skočila je s 29,45 na 32,11 kuna, a kare s 32,32 na 34,12 kuna. No u isto vrijeme but bez kostiju pojeftinio je za oko 70 lipa. U poznatoj riječkoj mesnici Čučković nisu još dizali cijene.

Povijesni poremećaj

- Čuli smo za val poskupljenja na europskom tržištu, ali za sada to nije došlo do nas. Već godinama imamo iste cijene i još nema razloga da ih mijenjamo - rekli su u toj mesnici. Da nam se poskupljenje doista približava, potvrdili su nam u PIK-u Vrbovec.

- Točno je da su cijene rasle u posljednjih mjesec dana na svjetskoj razini, čak i 40 posto za pojedine kategorije mesa. To smo očekivali jer su takve pojave cikličke. Ali cijene su ovaj put porasle u iznimno kratkom periodu - odgovorili su iz PIK-a te naveli kako se radi o povijesnom poremećaju cijena svinjetine i to zato što je Kina povećala svoj uvoz za 30 posto.

Farmeri će zaraditi

No neće poskupjeti samo meso nego i mesne prerađevine kao što su kobasice, hrenovke, paštete, salame... S obzirom na to da sirovina (meso) u cijeni tih proizvoda čini i 75 posto udjela, poskupljenje će se nakon Uskrsa sigurno preliti sa svježeg mesa na prerađevine.

Ali iz PIK-a ističu još jednu zanimljivost: poskupljenje svinjetine donijet će i bolju zaradu našim proizvođačima, a samo PIK od domaćih proizvođača otkupljuje oko 350.000 svinja svake godine.

Inače, Hrvatska ima oko 100.000 krmača, koje svake godine oprase oko dva milijuna odojaka, no to nije dovoljno za naše tržište, pa je uvoz velik.

Tema: Hrvatska